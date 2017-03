Parlamento europeo: sanzionato il deputato polacco che ha insultato le donne

BRUXELLES\ aise\ – Sanzioni di una gravità senza precedenti sono state annunciate ieri dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, contro il deputato polacco Janusz Korwin-Mikke per le sue inaccettabili osservazioni contro le donne, espresse il 1° marzo nel corso della discussione in plenaria sul “divario retributivo di genere”.

Conformemente alla decisione, all’eurodeputato non sarà versata l’indennità giornaliera per un periodo di trenta giorni, sarà sospeso dalle attività parlamentari per dieci giorni (conservando il diritto di voto) e non potrà rappresentare il Parlamento europeo per un anno.

Intervenendo prima dell’inizio della votazione a Strasburgo, Tajani ha annunciato la decisione di sanzionare Janusz Korwin-Mikke (NI, PL) per le sue dichiarazioni contro la parità di genere. «Non tollererò un simile comportamento, specialmente quando si tratta di una persona che dovrebbe esercitare – con la dovuta dignità – le proprie funzioni in qualità di rappresentante dei popoli europei. Offendendo tutte le donne, l’eurodeputato esprime disprezzo per i nostri valori fondamentali», ha detto Tajani, che si è quindi scusato con tutti coloro che sono stati offesi dall’intervento del deputato europeo.

Dopo l’intervento incriminato del deputato polacco, Tajani è stato immediatamente informato dell’incidente da diversi deputati. Dopo aver consultato la vicepresidente che stava presiedendo la seduta in quel momento e visionato la registrazione video dell’intervento, il Presidente ha deciso di aprire una procedura sulla base dell’articolo 11 del Regolamento del Parlamento. L’indennità giornaliera, per coprire alloggio e altri costi quando si viaggia a Strasburgo o a Bruxelles, attualmente ammonta a 306 euro.

(Fonte aise)

