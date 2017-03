Tredicesima per tutti: l’idea di SNS al vaglio del consiglio di coalizione La coalizione di maggioranza discuterà della proposta del Partito Nazionale Slovacco (SNS) di obbligare le aziende a pagare ai propri lavoratori impiegati da più di un anno una tredicesima mensilità, che dovrebbe essere esente da imposte. L’idea non dispiace al primo ministro Robert Fico, che la vede come un contributo alla sua volontà di continuare a innalzare il salario minimo di legge per adeguare la capacità di spesa delle famiglie slovacche al costo della vita crescente. Fico ha anche ricordato il suo impegno a concedere ai pensionati una tredicesima in forma di bonus natalizio, che intende confermare anche quest’anno se ci saranno fondi a disposizione. Andrej Danko, leader di SNS, ha espresso la necessità di vedere applicare in Slovacchia i principi di merito e di prestazioni, e per questo, ha detto, «con i partner della coalizione parleremo dell’opportunità di varare la tredicesima mensilità per tutti i dipendenti». Da parte del partito moderato Most-Hid c’è invece più cautela, e il viceministro del Lavoro Ivan Svejna dice che si può parlare di tutto, ma questo punto non è stato inserito nel programma del governo. Le associazioni di imprese sono naturalmente contrarie a tale passo, lamentando che potrebbe appesantire i propri bilanci di un ulteriore peso (si stima circa 1,5 miliardi di euro, secondo quanto ) e vorrebbero che l’iniziativa di pagare un premio o bonus di fine anno rimanga una questione volontaria. Del resto, ricorda un rappresentante di RUZ, una delle maggiori organizzazioni di imprese, lo Stato deve ricordarsi di essere esso stesso uno dei maggiori datori di lavoro, e una tale misura gli costerebbe quasi mezzo miliardo all’anno. La tredicesima, o premio di fine anno, è finora applicata in Slovacchia solo su base volontaria di un numero limitato di datori di lavoro come componente del compenso che può essere anche comprese nel contratto collettivo. Se la norma sarà inserita nel codice del lavoro con le caratteristiche pensate da SNS, saranno circa due milioni i lavoratori che riceveranno la tredicesima per legge. (Red) –

