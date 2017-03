Ai dipendenti slovacchi di Volkswagen un premio di oltre 1.500 euro

I quasi 11 mila dipendenti di Volkswagen Slovakia riceveranno un premio extra di 1.560 euro in media per i risultati ottenuti dalla società nel 2016, un anno che è stato particolarmente incentrato su investimenti e preparazione delle linee per il lancio di nuovi prodotti. Lo scorso anno è iniziata la produzione delle nuove carrozzerie della Volkswagen Up! e dell’elettrica e-Up!. E mentre nella fabbrica di Martin è stata ampliata la gamma di componenti dei motori, nell’impianto a Stupava è stata avviata una produzione di prova di pinze per saldatura.

In ottobre la società aveva pagato ai dipendenti un anticipo di 200, mentre il resto i dipendenti lo riceveranno all’inizio di maggio. Compensi per l’azienda il profitto è pagato a tutti i dipendenti tariffarie che nel 2016 hanno lavorato in VW SK. Il suo importo dipende dalla gestione della società in un dato anno.

Volkswagen Slovakia è la prima casa automobilistica del Paese, uno dei maggiori datori di lavoro in Slovacchia e il primo esportatore. Dal 1991 ha prodotto oltre 4,5 milioni di vetture.

(Red)

–

Foto volkswagen.sk