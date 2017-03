Bratislava, l’artista italiana Pamela Campagna crea un’opera sotto lo sguardo del pubblico L’artista italiana Pamela Campagna è ospite in questi giorni del centro commerciale Eurovea di Bratislava dove sta creando un’opera sotto gli occhi del pubblico. Utilizzando soltanto materiali poveri come una tavola di legno, chiodi e filo l’artista sta dando forma, ora dopo ora, giorno dopo giorno, a un’opera che rappresenta la skyline della capitale slovacca. Mixando grafica e lavorazione artigianale, lei crea opere intense, magiche, a tre dimensioni. Immagini che cambiano a seconda del punto di vista o di come la luce si riflette su di esse, lasciando nello spettatore l’impressione di vedere un oggetto dinamico, in movimento. Nata a Bari, Pamela dice nella sua biografia di avere una vocazione nomade. Ha creato diverse campagne per clienti come l’Unicef, il Museo di Architettura di Sivigliao il marchio Nike. Suoi lavori si possono vedere presso la sede Nike a Beaverton (Usa), quella Nike a San Paolo (Brasile), nella sede di Poste Italiane a Roma e al Mark Rothko Art Center di Daugavpils in Lettonia. Fino al 15 marzo è possibile vedere l’artista al lavoro al piano seminterrato della galleria Eurovea nella fascia oraria dalle 13 alle 19. Per maggiori info vedere il suo sito o la sua . (Red) –

