I prezzi al consumo cresciuti dell’1,2% nel mese di febbraio I prezzi al consumo in Slovacchia sono aumentati dell’1,2% su base annua nel mese di febbraio, con particolare accento, dice l’annuncio odierno dell’Istituto di Statistica, nei settori trasporti (7,2%), sanità (4,8%), alimenti e bevande non alcoliche (2,4%), alberghi e ristoranti (2,1%), mentre una contrazione si è verificata nel settore delle spese per l’alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (dell’1,7%), mobili, accessori e manutenzione delle case (0,6%) e calzature e abbigliamento (0,3%). Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati nel mese di febbraio dello 0,5% rispetto al mese precedente, soprattutto per quanto riguarda i trasporti (1,8%, alimenti e bevande non alcoliche (1,3%), sanità (0,6%), bevande alcoliche e tabacco, e beni e servizi vari (entrambi 0,4%). Prezzi immutati per mobili, accessori e manutenzione della casa e per servizi postali e telecomunicazioni, mentre un calo è stato registrato soltanto nei prezzi di calzature e abbigliamento (meno 0,7%). L’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,5% rispetto a gennaio per le famiglie con lavoratori occupati, famiglie a basso reddito e pensionati, mentre su base annua è crescuto di 1,2 punti percentuali per le famiglie occupate, di un punto per le famiglie di pensionati e dell’1,1% per le famiglie a basso reddito. Nel frattempo l’Istituto di Statistica ha informato che l’inflazione annua in febbraio è stata pari all’1,2% rispetto al febbraio 2016, con l’inflazione di base all’1,9% e l’inflazione netta all’1,6%. (Red) –

