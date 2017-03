Fukushima sei anni dopo

Internazionale ha pubblicato la versione italiana di un articolo di Reuters nel quale si spiega come gli abitanti di Fukushima stiano tentando di tornare alla normalità, sei anni dopo l’incidente che innescò una grave crisi nel settore nucleare mondiale e causò oltre 18mila vittime. L’11 marzo 2011 alle 14:46 un violentissimo terremoto di magritudo 9.0 sulla scala Richter fece tremare il Paese, innescando un successivo tsunami, un’onda anomala che spazzò via la regione nipponica di Tohoku e causò gravissimi danni alla centrale di Fukushima Daiichi.

Pochi veicoli sfrecciano davanti ai negozi abbandonati che si susseguono nella strada principale di Namie, una città costiera giapponese a quattro chilometri da Fukushima, ora quasi deserta dopo il disastro del 2011.

Un gruppo di operai ripara una casa danneggiata, nel municipio della città, rimasto intatto, circa sessanta dipendenti comunali si preparano ad accogliere il ritorno dei residenti. Non molto lontano, due cinghiali si sono intrufolati nel giardino di qualcuno, in cerca di cibo.

I primi segni di vita stanno tornando a Namie circa sei anni dopo il disastro dell’11 marzo 2011, quando un terremoto e uno tsunami hanno colpito le località adiacenti e lo stabilimento nucleare vicino alla città.

In origine i residenti di Namie erano 21.500, ma solo poche centinaia progettano di tornare nelle loro case. A partire da novembre è stato permesso ad alcune persone di passare la notte in città. Ma quando sarà revocato l’ordine di evacuazione – che comprende alcune aree della città di Namie e altri tre centri abitati adiacenti – i residenti non avranno bisogno di permessi per restare. È probabile che il provvedimento diverrà ufficiale alla fine di marzo.



Evacuazione della zona della centrale nucleare di Fukushima (sullo sfondo)

Ad appena quattro chilometri di distanza dallo stabilimento nucleare, Namie è stata la prima città a essere bonificata per il ritorno dei residenti. Ma la vita in città non sarà più la stessa: le radiazioni hanno contaminato molte aree che non saranno mai più abitabili. Inoltre più del 50 per cento degli abitanti ha deciso di non tornare. Le loro preoccupazioni riguardano le radiazioni e la messa in sicurezza dell’impianto nucleare. La maggior parte di chi ha già deciso di non tornare ha meno di 29 anni, di conseguenza la popolazione futura sarà costituita da anziani e la città sarà senza bambini.

“I giovani non torneranno”, dice Yasuo Fukita, un ex abitante di Namie che ora gestisce un ristorante a Tokyo. “Non ci sarà lavoro e neanche istruzione per i ragazzi”. Fujita è tra i tanti che non vogliono vivere in un territorio contaminato. Il livello di radiazioni a Namie è di 0,07 microsievert (un milionesimo di sievert) per ora, simile al resto del Giappone. Ma nella vicina città di Tomioka, un dosimetro segna 1,48 microsieverts per ora, trenta volte quella segnalata nel centro di Tokyo. Perché l’annullamento del piano di evacuazione sia ufficiale, il livello deve essere inferiore a 20 millisievert (un millesimo di sievert) per anno. […continua…]

–

Foto 1: ispezione dei tecnici IAEA il 27.5.2011

/IAEA cc-by-sa

Foto 2: La centrale dopo l’incidente

cc-by-nc-nd