RS – Il mondo adesso [Olanda-Turchia, Islanda, Haiti, Siria, Sud Corea] Tensione tra Paesi Bassi e Turchia dopo l’annullamento della visita del ministro degli esteri turco a Rotterdam. L’11 marzo il governo olandese il permesso di atterrare per l’aereo del ministro degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu, atteso per un comizio elettorale in vista del referendum costituzionale turco che estenderebbe i poteri del presidente Recep Tayyip Erdoğan. La revoca è arrivata dopo che la Turchia ha minacciato sanzioni contro i Paesi Bassi in risposta all’annullamento del comizio da parte del sindaco di Rotterdam “per motivi di sicurezza”. Erdoğan la vicenda etichettando gli olandesi come “fascisti e nazisti”. La polizia una protesta davanti al consolato turco a Rotterdam ed espulso dal paese la ministra turca della famiglia Fatma Betül Sayan Kaya. Ankara contromisure severe. Fine del controllo dei capitali in Islanda. Nove anni dopo la crisi finanziaria che ha distrutto la sua economia, l’Islanda nel mercato finanziario internazionale. Le misure che erano state introdotte per controllare i capitali saranno sospese a partire dal 14 marzo, la svolta riguarderà in particolare imprese private e fondi pensione. Ad Haiti un autobus ha investito un gruppo di persone provocando almeno 38 morti. L’incidente il 12 marzo a Goinaves, 150 chilometri a nord della capitale Port-au-Prince. Il veicolo ha prima investito un pedone e, nel tentativo di fuggire, è finito contro un corteo di musicisti di strada uccidendo almeno 34 persone e ferendone decine. Altre quattro persone sono morte in ospedale. L’autista è stato fermato dalla polizia ed è poi riuscito a fuggire. Non è ancora chiaro il motivo dell’incidente. Al Qaeda rivendica l’attentato di sabato a Damasco, in Siria. L’alleanza jihadista Tahrir Al Sham che ha causato almeno 74 morti a Damasco, l’11 marzo. Tahrir Al Sham, che riunisce diversi gruppi jihadisti tra cui l’ex fronte al Nusra, ha annunciato in un comunicato di aver voluto colpire le milizie iraniane che sostengono Bashar al Assad. Un doppio attacco suicida provoca almeno 46 morti e 120 feriti a Damasco, in Siria. L’attacco dell’11 marzo la Città vecchia di Damasco, dove transitavano autobus con a bordo pellegrini sciiti diretti al cimitero di Bab al Saghir vicino ad una delle sette porte della città. Il ministero degli esteri iracheno ha confermato che la maggior parte delle vittime era di nazionalità irachena. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, il bilancio delle vittime a 74 morti. L’attacco dal gruppo jihadista siriano Hayat Tahrir al Sham, affiliato di Al Qaeda, che l’ha definito “un messaggio all’Iran” per il suo sostegno al presidente siriano Bashar al Assad. La presidente deposta della Corea del Sud Park Geun-hye ha lasciato il palazzo presidenziale. Park la Casa Blu a due giorni dalla del suo impeachment da parte della corte costituzionale sudcoreana, dopo lo scandalo che l’ha vista accusata di corruzione, estorsione, abuso di potere e rivelazione di segreti d’ufficio. L’ex presidente ha detto alla stampa di essere amareggiata di non aver potuto terminare il suo mandato e che “la verità verrà fuori col tempo”. Ieri ci sono state manifestazioni sia dei suoi sostenitori sia dei suoi oppositori, che ne chiedono l’arresto. I titoli dei quotidiani italiani di oggi 13 marzo 2017 Corriere della Sera: “Erdogan: l’Olanda pagherà”

La Repubblica: “Ecco le indagini sugli sciacalli del terremoto”

La Stampa: “Primarie Pd, la sfida inizia sui migranti”

Il Messaggero: “Renzi sfida il M5S sulla giustizia”

Il Fatto Quotidiano: “Nessuno li può giudicare”

Il Foglio: “La repubblica del futuro”

Il Giornale: “Sfasciano le città ma i giudici li lasciano liberi”

Libero: “Chi fa i soldi con gli immigrati” —

