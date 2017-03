Sette anni di guerra in Siria. UNCH: un fallimento collettivo

GINEVRA\ aise\ – Mentre il mondo si prepara a raggiungere un’altra terribile tappa del conflitto siriano, l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, chiede alla comunità internazionale di «raddoppiare i propri generosi sforzi per alleviare le continue ed intense sofferenze di milioni di civili innocenti nel Paese e nella regione». «La Siria è in una fase cruciale», ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario ONU per i Rifugiati. «In assenza di drastiche misure che sostengano la pace e la sicurezza in Siria, la situazione peggiorerà».

In Siria, 13,5 milioni di persone necessitano di aiuti umanitari; 6,3 milioni sono sfollati interni; centinaia di migliaia hanno affrontato tragici viaggi in mare per cercare protezione; quasi 3 milioni di siriani sotto i 5 anni sono cresciuti vedendo solo la guerra; e 4,9 milioni – in maggioranza donne e bambini – sono rifugiati negli stati confinanti, sottoponendo i Paesi ospitanti ad un grande sforzo nel sostenere le ripercussioni politiche, sociali ed economiche.

«Il conflitto in Siria, fondamentalmente, non riguarda numeri, riguarda persone», ha aggiunto Grandi. «I rifugiati e i Paesi e le comunità che li ospitano hanno bisogno più che mai del nostro sostegno. Intere famiglie sono state distrutte, civili innocenti uccisi, case rase al suolo, attività economiche e mezzi di sostentamento completamente persi. È un fallimento collettivo», dice Grandi, garantendo che anche quest’anno l’UNHCR continuerà a fornire aiuto e protezione alle vittime in Siria e in tutta la regione.

UNHCR, con i suoi partner, sta dando un aiuto essenziale a milioni di persone. Nel 2016 più di un milione di siriani hanno ricevuto assistenza durante l’inverno, fondamentale per sopravvivere alle temperature sotto lo zero. A più di 4 milioni sono stati consegnati beni di assistenza primaria come cibo, medicine, biancheria e utensili domestici. Più di 2 milioni hanno beneficiato dei centri comunitari che UNHCR ha aperto in Siria, in cui vengono forniti vari servizi quali protezione all’infanzia, corsi scolastici e servizi sanitari. In tutta la regione, più di 3 milioni di sfollati siriani e di rifugiati hanno ricevuto assistenza per superare l’inverno particolarmente freddo. L’UNHCR, con i suoi partner, ha aiutato oltre 5 milioni di rifugiati siriani, e coloro che li ospitano, con una serie di attività di protezione e assistenza – tra cui accesso all’educazione, sanità e tutela nei 5 maggiori Paesi della regione per numero di rifugiati accolti.

«Nonostante i bisogni siano sempre maggiori, i finanziamenti non sono mai sufficienti a soddisfare tutte le necessità», denuncia l’Agenzia Onu in una nota ricordando che all’inizio di aprile si terrà a Bruxelles una conferenza per riflettere sul futuro del Paese, valutando anche gli aspetti del finanziamento umanitario.

Le Nazioni Unite hanno richiesto 8 miliardi di dollari per quest’anno al fine di soddisfare le esigenze dei siriani in esilio e nel Paese. Questo si aggiunge all’importante impegno assunto in occasione della Conferenza di Londra del 2016, in particolare in materia di istruzione e di mezzi di sussistenza, ed è essenziale che questi sforzi continuino.

«Esortiamo i donatori a mantenere flessibili e adeguati livelli di finanziamento per consentire una pronta risposta alle enormi esigenze», ha dichiarato l’Alto Commissario Grandi. «Il finanziamento non metterà fine alla sofferenza. Ma è una risposta all’intensificarsi della povertà e della miseria. Le risorse attualmente disponibili semplicemente non bastano a soddisfare tutte le necessità».

L’UNHCR si augura che le recenti iniziative di pace aprano la strada ad una soluzione duratura e sostenibile. «Le trattative di pace da sole non creano condizioni reali che permettono ai rifugiati di tornare a casa», ha aggiunto Grandi. «Ma una volta posti tutti gli elementi essenziali per una pace e sicurezza durevole, dovremmo anticipare il più grande sforzo di ricostruzione in una generazione. Nel frattempo, è essenziale che l’ancora di salvezza fornita dagli aiuti umanitari venga mantenuta, e l’accesso umanitario ampliato per fornire assistenza a tutti coloro che hanno bisogno».

