Deputati Matovic e Mihal multati per assenza dal Parlamento

L’assenza dall’aula del Parlamento il primo di febbraio costerà la metà dello stipendio e dei rimborsi forfettari mensili ai deputati Igor Matovic (OLaNO-NOVA) e Jozef Mihal (independente, ex SaS) dopo la decisione presa ieri dal presidente del Parlamento Andrej Danko (SNS). Una sanzione che, scrive Tasr, non veniva applicata ai parlamentari da anni.

Nella dichiarazione ufficiale Danko ha osservato che la data della sessione parlamentare di febbraio era stata resa nota «con largo anticipo per permettere ai parlamentari di adeguare le loro attività in modo appropriato». Egli non ha considerato la dichiarazione scritta di Matovic (nella foto in alto) sui motivi dell’assenza, che secondo Danko non erano sufficientemente gravi da giustificare l’assenza. Danko aveva registrato Matovic come assente anche nella seduta del 14 febbraio, quando in realtà il politico era presente ma è stato espulso per aver fatto uso durante un suo intervento di ausili fotografici, una attività che è stata proibita dalle nuove regole di procedura in vigore da inizio anno. Matovic aveva giustificato l’uso delle foto con il fatto che erano state inserite come allegato al fascicolo della petizione per la seduta straordinaria (per un voto di sfiducia nei confronti del premier Robert Fico), ed erano dunque usate legittimamente.

Mihal non ha invece fornito scuse scritte per tre giorni di assenza nel corso del mese. Bastava un giorno di assenza in più per essere deprivato completamente dello stipendio mensile. Egli ha detto che in quel periodo stava tenendo lezioni (è docente universitario) fuori Bratislava, cui si era iscritto un numero tale di partecipanti che ha reso impossibile cancellare gli appuntamenti.

Matovic ha lamentato ieri in una conferenza stampa di essere vittima del bullismo del presidente Danko. Secondo la stampa, Matovic quel giorno avrebbe dovuto chiedere scusa per una sua dichiarazione sugli ebrei, ma non si presentò in aula, anche se più tardi ha parlato ai giornalisti all’interno dell’edificio del Parlamento.

