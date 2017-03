Il Consiglio dell’UE rielegge Tusk alla presidenza, Polonia furiosa È durata 25 minuti la resistenza polacca all’interno del Consiglio Europeo contro la riconferma del connazionale Donald Tusk alla guida dell’istituzione Ue. Alle 16.25 l’ex premier di Varsavia è uscito dalla sala del nuovo Europa Building per lasciare i 28 capi di Stato e di governo decidere del suo futuro. Dopo meno di mezzora, alle 16.50, il premier maltese Joseph Muscat è uscito per comunicargli la fumata bianca. Contro la sua rielezione, per altri due anni e mezzo, ha votato soltanto la premier polacca Beata Szydlo. Non l’hanno seguita in questa battaglia gli altri alleati del gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) e nemmeno il Regno Unito. In mattinata si era diffusa la voce che Theresa May potesse astenersi, ma alla fine la leader britannica ha dato il suo assenso. Tweet dell’ufficio della premier polacca Szydlo: “Donald Tusk non garantisce imparzialità. Ha agito contro il governo della Polonia”: PM in : Donald Tusk doesn’t guarantee impartiality. He acted against the Polish government. — Polish PM Office (@PremierRP_en) Questa la lettera inviata dalla premier polacca Beata Szydlo ai governi degli Stati membri dell’UE contro la rielezione di Tusk: Letter of Prime Minister to the Heads of State or Government – members of the European Council -> — Polish PM Office (@PremierRP_en) Ventisette Paesi a favore e uno solo contrario, una spaccatura che segna un precedente su due fronti: da oggi il presidente del Consiglio non ha il sostegno del suo Paese e per la prima volta non è stato designato all’unanimità. Anche se sulla carta basta la maggioranza qualificata, tre anni fa, nel 2014, tutti gli Stati avevano dato l’assenso per la sua elezione. Idem negli altri due precedenti, nel 2009 e nel 2012, quando alla guida dell’organo che riunisce i capi di Stato e di governo era stato eletto Herman Van Rompuy. “Sono grato per la fiducia e la valutazione positiva da parte del Consiglio europeo. Farò del mio meglio per rendere l’Ue migliore” ha twittato Tusk subito dopo l’elezione. Il discorso di “incoronazione” di Tusk dopo la riconferma: I will work with all of you without any exception because I am truly devoted to the united Europe: — Donald Tusk (@eucopresident) Ora resta da capire quale sarà la reazione di Beta Szydlo, che prima della votazione si è intrattenuta con Angela Merkel per un bilaterale. Il governo polacco, questa mattina, aveva minacciato di bloccare i lavori del Consiglio e di mettere il veto sulle conclusioni. (Marco Bresolin cc-by-nc-nd) –

Foto cc-by-nc-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Nulla è come appare. Un libro sulla crisi Istruzione. O distruzione? »