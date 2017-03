RS – Il mondo adesso [Sud Corea, Italia, Dusseldorf, Usa, Consiglio UE, Nigeria, Iran]

La corte costituzionale della Corea del Sud conferma l’impeachment della presidente Park Geun-hye, scontri e due morti. La sentenza della corte questa mattina il voto parlamentare del 9 dicembre che la destituzione della prima presidente sudcoreana, coinvolta in uno che la vede accusata di corruzione, estorsione, abuso di potere e rivelazione di segreti d’ufficio. Dopo la sentenza centinaia di sostenitori di Park hanno cercato di entrare nel sede della corte a Seoul, scavalcando le barricate della polizia. Secondo gli agenti, ci sarebbero due vittime. Le prossime elezioni si terranno entro sessanta giorni.

Crolla un cavalcavia sull’autostrada Adriatica, due morti. Un cavalcavia intorno alle 13 di ieri sull’autostrada A14 nel tratto fra le uscite di Loreto e Ancona sud, all’altezza di Camerano, in provincia di Ancona, travolgendo un’automobile e uccidendo le due persone a bordo. Feriti anche due operai che stavano lavorando in un cantiere di ampliamento dell’autostrada in corrispondenza del ponte. Secondo il sindaco la strada chiusa al traffico, ma la società Autostrade per l’Italia sostiene che si trattasse di un intervento di routine.

Sette persone sono rimaste ferite in un attacco con accetta in una stazione a Düsseldorf, in Germania. L’attacco ieri intorno alle 21 (ora locale) nella stazione centrale di Düsseldorf, dove un uomo armato di accetta ha ferito sette persone, di cui tre in modo grave. L’aggressore è stato arrestato. Secondo la polizia si tratterebbe di un trentaseienne originario dell’ex Jugoslavia e residente a Wuppertal. L’uomo è in ospedale dopo essersi ferito gravemente saltando da un ponte nel tentativo di fuggire. Si esclude per il momento il movente terrorismo.

Il capo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa) statunitense nega che le emissioni di anidride carbonica siano causa del cambiamento climatico. Scott Pruitt, nominato dal presidente Donald Trump come capo dell’Epa, di non credere che il rilascio di anidride carbonica nell’atmosfera sia la causa dell’innalzamento delle temperature globali. La nozione che le emissioni di anidride carbonica siano direttamente collegate al cambiamento climatico è accettata dalla maggioranza della comunità scientifica, tra cui gli stessi dell’Epa, ed dalla Nasa.

Donald Tusk rieletto presidente del Consiglio dell’Unione europea. Durante la prima giornata del vertice dei 28 capi di stato e di governo dell’Ue (oggi si prosegue in 27, senza i rappresentanti del Regno Unito) il polacco Donald Tusk presidente del Consiglio europeo. La premier polacca Beata Szydlo si è opposta alla rielezione di Tusk, ma alla fine il suo è stato l’unico voto contrario.

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha fatto ritorno in Nigeria dopo settimane di malattia nel Regno Unito. Il settantaquattrenne in una base aerea nella città settentrionale di Kaduna e dovrebbe spostarsi nella capitale Abuja. Buhari aveva lasciato il paese a gennaio per recarsi a Londra per sottoporsi a cure mediche. Non ci sono dettagli sulle sue condizioni di salute.

Vedere un individuo che si gratta porta spesso al desiderio di imitarlo, sia nelle persone sia nelle scimmie. Uno studio che lo stesso comportamento sociale è presente nei topi. Secondo lo studio, il comportamento dipende da alcuni neuroni in una regione specifica dell’ipotalamo, nel cervello. L’impulso a grattarsi per imitazione può quindi essere considerato un comportamento programmato. Lo stesso meccanismo potrebbe essere presente nelle persone.

Francis Bacon e l’artista iraniano Bahman Mohasses in mostra a Teheran, in Iran. Le opere di trenta artisti occidentali e trenta artisti iraniani al museo di arte contemporanea della capitale iraniana, che una delle collezioni di arte moderna più importanti al di fuori di Europa e Stati Uniti, con quadri di Pablo Picasso, Jackson Pollock e Andy Warhol. A stupire però è la scelta di includere nella mostra Francis Bacon e Bahman Mohasses, due artisti dichiaratamente gay le cui opere non erano mai state esposte prima in Iran, dove l’omosessualità è punibile con la condanna a morte e porta un grande stigma sociale.

Le madri di Fukushima misurano da sole la radioattività del cibo. L’11 marzo 2011 un terremoto e uno tsunami hanno colpito il Giappone. La centrale nucleare di Fukushima è stata danneggiata e ha rilasciato materiale radioattivo. A sei anni dal disastro alcune madri della zona in cui analizzano cibo, terreno e acqua per evitare che i loro figli entrino in contatto con alimenti radioattivi.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 10 marzo 2017

Corriere della Sera: “La strada andava chiusa”

La Repubblica: “Ponte crollato, il traffico andava chiuso”

La Stampa: “Renzi all’attacco: ‘Più riformismo contro i populisti’”

Il Messaggero: “Caso Marra, tutte le carte: per Raggi decideva lui”

Il Sole 24 Ore: “Draghi: meno rischi nella Ue, non servono nuovi stimoli”

Il Fatto Quotidiano: “Ecco tutti i politici dell’agenda Romeo. Da Bonifazi a Lotti, da Boschi a Pittella”

Libero: “Salvini fa il terrone”

Il Giornale: “L’Italia sotto un ponte”

L’Unità: “Meno voucher, più lavoro”

Il manifesto: “Miseria e povertà”

