Aperto a Kosice un centro IBM per l’Internet delle Cose IBM ha aperto a Kosice il 3 marzo un centro per l’Internet delle Cose (IoT/Internet of Things), il primo in Slovacchia, dedicato allo sviluppo e alla realizzazione di soluzioni innovative con le tecnologie cognitive basate sulla piattaforma . Le soluzioni cognitive, dice l’azienda, offrono opportunità per contribuire a migliorare l’efficienza del business, ridurre i costi e aumentare la competitività di diverse industrie e servizi. L’IoT centre di Kosice è parte dell’IBM Client Innovation Centre Slovakia che nel 2017 compie dieci anni e che uno dei più grandi centri di innovazione di IBM in Europa. Gli specialisti del nuovo centro IoT slovacco lavoreranno allo sviluppo di soluzioni per aziende leader e multinazionali specialmente nell’Europa centrale e orientale, e contribuiranno all’attività della nuova sede globale di IBM Watson IoT a Monaco di Baviera, dove saranno trattati enormi volumi di dati generati da miliardi di sensori e dispositivi collegati attraverso il web in edifici, fabbriche, aeroporti, automobili, elettrodomestici e sistemi di trasporto. (Red) –

