Arrestato ex ufficiale dell’anticrimine, accusato di cooperare con la mafia di Dunajska Streda

La polizia slovacca ha arrestato ieri a Komarno un ex ufficiale dell’Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) che è accusato di aver collaborato con ambienti malavitosi di Dunajska Streda, cittadina del sud della Slovacchia (regione di Trnava) nota per i suoi trascorsi di criminalità di stampo mafioso. A dare la notizia è stata ieri nel telegiornale della sera . La portavoce del ministero degli Interni ha ammesso il fatto e ha detto che l’uomo è accusato di aver accettato tangenti e di altri reati, tra i quali abuso di potere. L’accusato sarebbe stato, secondo la televisione, un ufficiale dell’unità anti-crimine a Nitra, e la polizia sarebbe arrivata a lui sulla base delle informazioni ricavate dagli interrogatori di diversi uomini del sottobosco malavitoso di Dunajska Streda arrestati in una incursione fatta nel maggio 2016.

(Red)