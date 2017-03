IIC Praga, concerto di musiche da film “C’era una volta in Italia”

È in programma per lunedì 13 marzo 2017 a Praga il concerto “C’era una volta in Italia” con l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca, diretta da Tomáš Brauner, che eseguirà brani scritti da grandi compositori per alcuni dei più celebri film italiani. Nino Rota, Andrea ed Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani sono tra gli autori delle musiche della serata, la cui esecuzione sarà accompagnata dalla proiezione di spezzoni dei film e da numerose fotografie. Il concerto sarà inoltre trasmesso in diretta da Český rozhlas Dvojka (Radio Ceca 2).

–

Quando: 13 marzo 2017 alle 19:30

Dove: Smetanova síň Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1

Biglietti (230 – 390 Kč):

– prodejna ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 – pokladna Obecního domu

– prodejní místa Colosseum Ticket www.colosseumticket.cz

Info: