Detti e proverbi – Vtáka poznať po perí a človeka po reči

Vtáka poznať po perí a človeka po reči

“L’uccello si riconosce dalle penne e l’uomo dalla parlata.” Niente è più vero, e quelli che come me vivono all’estero devono proprio farci il callo alle domande tipo: “Ma lei è straniera? Ha un accento che mi sembra… (e qui arrivano le sparate più disparate) … turco? Serbo? Rumeno? Sardo? Finlandese? Nooo? Slovacca? Di origini ungheresi? Chi l’avrebbe mai detto!

Il massimo riconoscimento per un non-madrelingua è se la sua parlata non viene categorizzata in nessun modo e se nessun accento turba le orecchie dei partner nel dialogo, cioè se passiamo per “uno di loro”.

La differenza principale tra l’uomo e un pennuto – in riferimento al suddetto proverbio – è che l’uomo, se non apre la bocca ed è vestito in modo “normale”, potrebbe in alcuni casi passare per uno locale, mentre l’uccello non ha la possibilità di cambiarsi d’abito e passa per forza per quello che è veramente.

In realtà oggi il detto Vtáka poznať po perí a človeka po reči ha acquisito anche un senso lievemente diverso: non si riferisce unicamente agli stranieri, ma anche alle persone che parlano in certo specifico modo (la costruzione delle frasi e le espressioni usate) che caratterizza la loro appartenenza a un gruppo che può essere di tipo sociale, culturale, politico, religioso o altro.

Ranné vtáča rýchlo kráča

Un vecchio detto italiano insinua che “il mattino abbia l’oro in bocca”, mentre il detto slovacco Ranné vtáča rýchlo kráča esprime lo stesso concetto dicendo che “l’uccello mattutino cammina velocemente”. Chi presto si sveglia sbriga tante cose e gli riescono meglio.

Questo detto ha per forza origini antiche, quando ancora la maggior parte della popolazione si svegliava con il buio e all’arrivo del sole era già a lavorare sui campi o ai pascoli. Oggi tendiamo a rimanere svegli fino a notte tarda, tanto la casa non è buia e il camino spento – come lo erano una volta. E ci fanno buona compagnia: la tivù che ci indica che cosa comprare, internet che ci dice dove e come spendere i nostri soldi, gli amici sui social che non vediamo e non sentiamo più ma ci diamo un mucchio di “mi piace” perciò siamo a posto. E la mattina dormiamo, perché entriamo al lavoro per le nove e poi usciamo dal lavoro che è già buio e così via (salvo eccezioni, intendiamoci). Avete mai provato d’inverno ad andare nei campi (o sulle colline) quando sorge il sole? È un momento tutto particolare, magico. Dà un gran senso di pace. Una partenza piena di energia positiva per affrontare bene la giornata. Provateci qualche volta, ve lo ricorderete per sempre. Perché il mattino ha davvero l’oro in bocca.

(Michaela Šebőková Vannini ― vedi il suo blog )

–

Foto /CC0

Foto cc-by