Fico: rieleggiamo Tusk all’UE o rischiamo di avere un presidente che trascurerà l’Europa centrale

La Polonia sta mettendo il al suo ex primo ministro Donald Tusk per la sua rielezione alla presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Tusk ha annunciato giorni fa di voler correre per un secondo mandato, e la sua conferma è gradita a diversi gruppi politici europei, ma il governo del suo Paese invece non lo vuole, e minaccia ritorsioni. Se la votazione si dovesse decidere al Consiglio dell’Unione europea che si tiene oggi e domani a Bruxelles con i leader dei governi dell’UE, la Polonia ha comunicato di non intendere firmare il documento conclusivo della riunione. Lo ha confermato stamane il ministro degli Esteri polacco ai media del Paese, che ha ricordato che il suo governo ha proposto di rimandare la votazione a un altro momento, visto che la scadenza del mandato di Tusk è tra due mesi. La premier polacca Beata Szydlo del partito ultra-conservatore Diritto e Giustizia (PiS) ha scritto ai colleghi europei che Tusk (già primo ministro a Varsavia per il partito di centro-destra Piattaforma Civica) «ha abusato della sua autorità per interferire con questioni nazionali interne», e «non ha mostrato la neutralità e imparzialità che devono essere fondamentali per una posizione di leadership di un’organizzazione come l’Unione europea».

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha detto ieri che lui sostiene la candidatura di Tusk, perché è preferibile un presidente UE che venga da questa regione. «Donald Tusk capisce questa regione. Ha lavorato bene, ma in ogni caso prendiamo in considerazione anche le ragioni fornite dalla parte polacca», che ha . Ma non possiamo rischiare di «vedere eletto qualcuno che non rappresenterà questa regione». Per questo, «mi piacerebbe che l’elezione [del presidente del Consilgio dell’UE] si svolgesse in questo vertice, altrimenti potremmo rischiare di vedere eletto qualcun altro che non rappresenta l’Europa centrale e orientale», ha detto Fico.

Ma a contestare le affermazioni del premier, che oggi è a Bruxelles, c’è il suo più stretto alleato di governo, il Partito Nazionale Slovacco (SNS), il cui leader Andrej Danko ha detto che «la Slovacchia è partner della Polonia all’interno del Gruppo di Visegrad, ed è nostro dovere rispettare il candidato ufficiale del governo polacco».

(Red)

–

Foto consilium.europa.eu