Salario nominale medio di 912 euro al mese in Slovacchia nel 2016 Lo stipendio mensile nominale medio in Slovacchia per l’anno 2016 è cresciuto del 3,3% su base annua arrivando a 912 euro lordi. Lo ha annunciato l’Ufficio di Statistica slovacco spiegando che c’è stata una accelerazione nel ritmo di aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al 2015. Nel frattempo, i salari reali hanno registrato un aumento annuo del 3,8%, scrive . Gli stipendi più alti nell’ultimo trimestre dello scorso anno sono stati pagati nel settore informatico (1.892 euro), nella finanza e assicurazioni (1.769) e nelle utility (1.712). I salari nominali medi più basi si sono visti invece nel settore alberghiero e della ristorazione (613 euro) e nelle costruzioni (689). Nel quarto trimestre del 2016 la busta paga media nominale è stata superiore alla media nazionale solo nella regione di Bratislava, dove ammontava a 1.235 euro, mentre nelle altre regioni andata dai 798 euro nella regione di Presov ai 922 nella regione di Trencin. (Red) –

