Oggi a Bratislava John Axelrod, grande direttore d’orchestra e italiano di inclinazione

Oggi alle ore 19:00 la Filarmonica Slovacca presenta un concerto diretto da John Axelrod, direttore brillante ed eclettico di fama mondiale, studente del maestro Leonard Bernstein, direttore artistico e musicale della Real Orquesta Sinfònica de Sevilla e direttore principale ospite dell’Orchestra Sinfonica di Milano, meglio conosciuta come “La Verdi”. Il programma di stasera prevede la realizzazione di “Quattro interludi” dall’opera “Peter Grimes” di Benjamin Britten, il “Concerto per violino e orchestra in re minore”, op. 47 (versione originale) di Jean Sibelius e la composizione di John Adams “Harmonium”. ( ).

La collega Paola Ferraris, direttrice del quotianao Buenos dias Eslovaquia, lo ha intervistato. Qui il resoconto del lungo e interessante colloquio che ha avuto con lui.

“La musica è bellezza e libertà”: intervista al direttore d’orchestra John Axelrod

L’occasione è una cena in un ristorante italiano nei giorni che precedono il concerto del 9 marzo con la Filarmonica slovacca di Bratislava. Arriva sorridente e affabile John Axelrod, nella semplicità che solo i grandi maestri riescono ad avere. E davanti ad un piatto di spaghetti alla chitarra ai frutti di mare l’intervista“ufficiale” con uno dei più prestigiosi direttori d’orchestra internazionali si trasforma in una piacevole chiacchierata…

Tu sei stato allievo di Leonard Bernstein, qual è l’insegnamento piu grande che ti ha lasciato il maestro?

Lui mi ha lasciato tanti insegnamenti, ma il più importante è che esiste musica “buona” e musica “cattiva” e noi musicisti dobbiamo essere preparati a comprendere la differenza. Inoltre, la musica è un linguaggio per comunicare. Siamo limitati con la lingua, ma la musica non conosce limitazioni, è un linguaggio universale. Secondo Bernstein, quando c’è la possibilità di condividere la musica, si realizza una summa più grande dell’individuale. La musica è una forza per creare un senso di umanità collettiva. Non siamo individui isolati, con la musica siamo “insieme”. “Alle Menschen werden Brüder” ha scritto Schiller nella poesia “Ode an die Freude”: tutti gli uomini sono fratelli e questa è la profonda filosofia della musica.

Leonard Bernstein ha detto di te: John diventerà un grande direttore d’orchestra perché ama la gente.” Per te dirigere è dunque un atto d’amore?

Sì, naturalmente. Come diceva il mio maestro Bernstein, io non sono solo un musicista che suona un strumento, sono un direttore d’orchestra che “suona” i musicisti, esseri umani. Il mio lavoro è non solo suonare, ma motivare, ispirare tutti i musicisti perché possano dare il meglio.

Tu hai diretto varie orchestre in tutto il mondo. Si può parlare di una “globalizzazione” nelle orchestre o esistono ancora differenze tra orchestre europee e quelle di altri Paesi?

La globalizzazione è importante perché permette di riunire i migliori musicisti provenienti da vari Paesi del mondo. Ad esempio, la mia orchestra di Lucerna riunisce musicisti di 23 nazionalità differenti. Le orchestre che dirigo a Siviglia ne hanno 25. È importante conoscere le differenze culturali di ogni Paese. In Francia puoi discutere 20 minuti con i musicisti, in Germania dopo 3 minuti hai la soluzione; in Italia c’è molta passione, in Svizzera prevale la tecnica. Naturalmente questi sono stereotipi, però è importante conoscere le differenze nell’interpretazione della musica di ogni Paese.

John Axelrod è uno dei direttori d’orchestra più richiesti in tutto il mondo: di te hanno scritto che possiedi un dono che va oltre la tecnica che si impara a scuola: la capacità di infiammare e coinvolgere l’orchestra fino all’ultima nota. Qual è il tuo rapporto con professori d’orchestra che vengono da ogni parte del mondo?

È necessario per i musicisti dell’orchestra guardare il maestro come punto di riferimento, ma deve esserci un equilibrio tra sicurezza e libertà. Il direttore sta sul podio per guidare, ispirare e lasciare libertà. La fiducia tra il direttore d’orchestra e i musicisti è molto importante: quando i musicisti capiscono che il direttore ha fiducia in loro, suonano meglio, si sentono motivati. Il giusto equilibrio tra libertà e sicurezza è la vera sfida. E ogni orchestra è differente.

La musica è tecnica, ma è anche cuore, passione, amore. Le note sullo spartito sono solo segni neri, senza vita. Bisogna avere ispirazione, sensibilità umana per creare la vita nella musica e quando si trasmette la vita durante l’esecuzione il pubblico lo sente.

Ma c’è un’altra sfida oltre a quella tra libertà e sicurezza: il rapporto fra tradizione e innovazione. Quando la musica è solo un esempio di tradizione può risultare fredda, se è solo innovazione il pubblico può non capire e rifiutare, dicendo “no, questo non è Beethoven, non è Mozart o Tchaikovsky”. Certamente bisogna conoscere e comprendere la tradizione, ma secondo me anche dare qualcosa di nuovo, e questo equilibrio tra innovazione e tradizione è anche compito del direttore d’orchestra, che deve instaurare una buona relazione con i musicisti.

È giusto reinterpretare la musica classica o bisogna riprodurla esattamente come è stata concepita dagli autori del passato, rispettando la tradizione?

Certamente il rispetto per la tradizione è importante: oggi vedo la tendenza a proporre qualcosa di intellettuale a tutti i costi, persino “contro la musica” qualche volta, solo per dare l’immagine di una creatività… Forzata. La musica è anche libertà di espressione creativa, certo, ma è soprattutto verità. Quando il pubblico sente che il musicista possiede questa qualità, cioè saper essere “dentro la musica”, libero dai problemi della vita, concentrato solo sul “qui e ora” – come insegna il buddhismo zen -, allora prova una grande emozione. I posti migliori nelle sale dei concerti sono quelli vicino ai musicisti, perché il pubblico può percepire la loro fusione completa con la musica.

Preferisci dirigere musica sinfonica o un’opera?

Io amo l’opera, “Tristano e Isotta” secondo il mio parere è la più grande, ma preferisco la musica sinfonica, perché per me conta la musica, prima di tutto, prima delle parole, e poi perché mi consente una relazione diretta con i musicisti… solo io e i musicisti. Nell’opera ci sono troppi “chef della cucina”: il regista, i tecnici delle luci e del suono, i costumisti… Comunque l’opera è incredibile e mi piace molto. Se c’è una buona collaborazione tra direttore, musicisti, cantanti e regista, allora si realizza un autentico miracolo, una summa più grande dell’individuale.

La musica sinfonica è astratta, mentre l’opera è più concreta, con i costumi, la scenografia… c’è sicuramente maggiore fisicità. La sfida più grande è creare un’esperienza fisica per il pubblico con la musica astratta, e la musica sinfonica, secondo me, consente una maggiore creatività.

Qual è il tuo musicista preferito?

Per me tutti i musicisti sono geniali, ma quello che dirigo in quel momento è quello che preferisco. Questa settimana è Britten, è Sibelius, è Adams. Naturalmente ci sono compositori più vicini al mio cuore: Beethoven, Ravel, Strauss, Brahms, il mio maetro Bernstein. Il prossimo anno ci sarà il centenario della nascita e io dirigerò la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e la Real Orquesta Sinfònica de Sevilla (ROSS), di cui sono direttore artistico e musicale. Proprio Siviglia sarà il fulcro del centenario di Bernstein in Europa.

Le tue preferenze musicali dipendono anche dal tuo modo di essere in quel determinato momento?

Certamente. Qualche volta ho diretto musica contemporanea o un repertorio che non sentivo mio. La musica è vita, e come nella vita esistono anche i momenti negativi…

Tu hai un repertorio molto ampio e versatile, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea: è vero che non ami le categorie, le etichette musicali, perché tutta la musica è seria?

Non mi piacciono le frontiere snobistiche tra musica classica e tutto il resto. La musica cambia nel tempo, non è rigida. Oggi c’è un panorama ampio, le frontiere sono aperte per i musicisti e non c’è limitazione all’espressione artistica: la musica classica incontra il rock, la techno, il rap… Anoushka Shankar, figlia di Ravi, suona il sitar con l’orchestra, i Metallica fanno musica con l’orchestra… Ci sono tanti livelli di espressione, è il trionfo dell’eclettismo, e questo è un fatto positivo per il pubblico.

Ci sono grandi musicisti che hanno scritto per il cinema, come Ennio Morricone, Max Steiner, John Williams, migliori secondo me di tanti compositori contemporanei. Ci sono ottimi compositori di jazz, come Herbie Hancock, con il quale ho realizzato una tournée. E ci sono grandi compositori di rock.

Io sono curioso, mi piace esplorare tutta la musica e sono molto interessato alla flessibilità dell’orchestra, che non deve essere limitata solo al repertorio della musica classica. Ricordando le parole del mio maestro Bernstein, ”io non sono solo un direttore d’orchestra, sono un musicista e un musicista deve essere disponibile per tutta la musica”.

Oggi la musica è industria, è business e ama categorizzare tutto: tu sei americano, allora devi suonare musica americana, tu sei tedesco quindi devi suonare musica tedesca… La musica non è business, è vita, è un diritto per l’umanità, è un suo patrimonio, è libertà.

Troppo spesso i politici per prima cosa tagliano i fondi alla cultura, perché la cultura fa pensare la gente ed è difficile controllare chi pensa. Meglio se la gente è stupida e non pensa, perche la libertà di pensare fa paura. La musica aiuta a pensare ed è il processo più democratico di tutti, è disponibile per tutti e non conosce differenze di sesso, razza, cultura; è la stessa per tutti e questo è pericoloso per i politici. Bernstein diceva che la nostra risposta ai potenti è suonare la musica in modo più forte e intenso. La politica vive di compromessi, la musica non conosce compromessi. La musica è bellezza e ti fa toccare la cima della montagna e questo è l’obiettivo di noi musicisti. Ogni giorno i musicisti dell’orchestra raggiungono la stratosfera. I politici non capiscono che la musica possiede energia e anima… e non ha limiti di frontiere.

Qual è il tuo rapporto con i giovani musicisti, che cosa ti senti di consigliare loro?

Amo lavorare con i giovani e ho diretto tante orchestre giovanili, in Italia, Spagna e Austria. Rispetto a 10 anni fa è più difficile entrare nel mondo della musica. Ci sono meno orchestre nel mondo e con minori risorse economiche. È importante oggi per i giovani musicisti non solo imparare a suonare la musica, ovvero la tecnica, ma come promuovere la musica, attraverso la moderna tecnologia, la realizzazione di un sito web, una campagna di crowdfunding, delle tournée, ecc. Oggi non basta essere bravi musicisti, bisogna avere avere anche cultural management e trovare chi dà opportunità ai giovani talenti.

John Axelrod viene spesso definito un personaggio eclettico e lo dimostra il suo interesse per vari generi musicali e la passione per la musica rock. Tra l’altro, tu hai scoperto la band degli Smashing Pumpkins. Bill Corgan, il leader del gruppo ha definito la musica come “un proiettile nel cervello”. Sei d’accordo?

Ogni volta che suono la musica è come una roulette russa, un’autentica sfida e senza rischio non c’è gioco. Dirigere è anche un atto fisico, uno sport: io mi preparo ad un concerto scaldando i muscoli, facendo stretching. Ogni volta è un’emozione adrenalinica.

John Axelrod ama la cucina, soprattutto italiana, ed è un esperto conoscitore di vini. Quando è nata la tua passione per la cucina italiana?

Quando avevo 7 anni, i miei genitori mi portarono a mangiare la pizza da Antonio’s Flying Pizza a Houston e lì ho bevuto il mio primo… Vino… un Chianti meraviglioso… Ed è stato subito amore per la cucina italiana.

Quali sono i tuoi piatti preferiti?

Dipende dalla regione: quando mi trovo in Italia, in Veneto mi piace molto mangiare i tagliolini alle seppie, in Piemonte i tajarin al tartufo bianco, in Lazio i carciofi, l’amatriciana e la carbonara. In Spagna, amo i piatti preparati con pomodoro e burrata, il polipo, il tataki, ovviamente le specialità tipiche come il jamon iberico, i carciofi, diversi da quelli italiani, cucinati con aglio e jamon. Penso che la cucina italiana e quella spagnola abbiano in comune, oltre ai tipici sapori mediterranei, il piacere del sorriso… Cosi come nella lingua. Non puoi parlare italiano e spagnolo senza sorridere. Guarda il ritratto di Rossini: sorride…

Tu hai lavorato anche come sommelier in California, nella Napa Valley. Qual è il tuo rapporto con il vino e quali i tuoi vini preferiti?

Ho una forma di sinestesia, una condizione neurologica in cui la stimolazione del percorso sensoriale o cognitivo porta ad esperienze involontarie e automatiche in un secondo percorso sensoriale o cognitivo. Ho sviluppato il senso del gusto e del suono dopo un avvelenamento da mercurio nel pesce quando ero bambino. La cura ha creato in me un ponte tra il gusto e il mio orecchio. Mi piacciono molto i vini che sono in equilibrio, come le armonie che si incontrano e si scontrano nella musica. In Italia mi affascina il Sassicaia, ma il mio preferito è l’Amarone, perché ha una bella armonia con cadenze vicine, come nel circolo delle quinte. Mi piacciono molto anche i vini spagnoli: Pingus, Ribera, Rioja… I vini italiani e spagnoli sono i migliori, ma apprezzo anche i vini francesi e tedeschi, gli australiani e i californiani, che descrivo nel mio sito web www.autenticoitaliano.info. Il vino possiede un’anima da scoprire nelle sue gocce, così come ogni sinfonia ha un significato nascosto sotto le note.

John Axelrod ama moltissimo Venezia: è vero che hai seguito un corso come gondoliere?

All’età di 15 anni ho visitato per la prima volta Venezia e mi sono detto: “quando avrò 50 anni abiterò qui”… Ho realizzato il mio sogno. Un giorno ho conosciuto un gondoliere, che mi ha mostrato come si conduce una gondola. Poi l’ho convinto: era molto indaffarato con un gruppo di giapponesi e sotto il ponte di Rialto mi ha detto: “Tu ora sei Giovanni e sei il mio assistente.” per due minuti ho provato l’emozione di guidare la gondola mentre i turisti chiamavano Giovanni, Giovanni… E mi fotografavano come “autentico gondoliere veneziano”!

Quali sono i tuoi programmi per quest’anno?

Dopo Bratislava mi recherò a Belgrado, per dirigere la Sinfonia n. 6 di Mahler; poi sarà la volta di Torino per la Sinfonia Fantastica di Berlioz e lo Scherzo Fantastico di Stravinskij. Negli Stati Uniti, a Buffalo, dirigerò la Pastorale di Beethoven. Nel mese di aprile sarò in Spagna: a Siviglia per la Sinfonia n. 9 di Beethoven con un’orchestra elettronica e a Valencia per la Sinfonia n. 9 Nuovo Mondo di Dvořàk.

Tu viaggi molto per lavoro e sei sempre molto impegnato. Che cosa ti piace fare nel tempo libero?

Non penso al futuro, ma solo al “momento”: essere un buon padre per mia figlia, un buon figlio, un amico per le persone che mi stanno vicino.

Ogni giorno provo emozione con la musica e sono felice.

Mi sono chiesta qual è la dote che trasforma un direttore d’orchestra in un grande maestro. L’ho compreso intervistando John Axelrod: sensibilità, apertura mentale, passione, amore per la musica e per la vita.

“Dare la mia vita e la mia passione all’orchestra, non solo alla musica classica. La musica classica non ha bisogno di me, l’orchestra sì.”

Thank you, John

(Paola Ferraris)

Foto johnaxelrod.com