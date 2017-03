Moneta da 2 € ricorda il 550° anniversario dell’Universitas Istropolitana

La Banca Nazionale della Slovacchia (NBS) ha emesso in febbraio una nuova moneta commemorativa da 2 € per celebrare i 550 anni della ex Universitas Istropolitana di Bratislava, al tempo conosciuta con il nome ungherese di Pozsony. Il dritto della moneta, disegnato da Mária Poldaufová, riporta un insegnante e due studenti davanti alla facciata dell’edificio dove aveva sede l’ateneo, su via Ventúrska nel centro storico di Bratislava. In alto a sinistra un medaglione tondo con il fondatore dell’università, il re Mattia Corvino, e la data di fondazione, l’anno 1467. Il rovescio del conio è invece quello standard con la mappa dell’Europa e l’indicazione del valore di 2 €. La moneta è stata prodotta in un milione di esemplari dalla Zecca di Stato di Kremnica (Mincovňa Kremnica). La moneta, che ha corso legale in tutta la zona euro, pesa 8,5 grammi e misura 25,75 millimetri di diametro.

L’Universitas Istropolitana, anche conosciuta come Academia Istropolitana, fu probabilmente la terza università ad essere fondata nel Regno d’Ungheria (anche se al tempo era presumibilmente l’unica) e la prima sul territorio dell’attuale Slovacchia. Nonostante la sua breve esistenza (1465-1491), l’istituto ha un posto di rilievo nella storia slovacca. Fondata da Papa Paolo II su richiesta di re Mattia Corvino. Hanno insegnato all’Istropolitana molti docenti noti provenienti da Austria, Italia, Polonia e altri paesi d’Europa, come Galeotto Marzio e János Vitéz, il matematico Regiomontanus o l’astrologo di corte di Corvino, Marcin Bylica. I legami con l’Italia furono rafforzati quando il sovrano sposò in seconde nozze Beatrice d’Aragona, figlia del re di Napoli Ferdinando I, che divenne mecenate di artisti e letterati italiani. L’università, il cui nome Istropolitana richiama l’antico nome greco di Bratislava (significa “città dul Danubio”), cessò di esistere dopo la morte di Mattia Corvino. L’edificio dell’università, su via Ventúrska, ospita oggi l’Accademia delle Arti dello Spettacolo VŠMÚ.

Ogni nazione dell’Eurozona può emettere ogni anni fino a due monete commemorative da 2 €. La Slovacchia è tuttavia piuttosto parca in emissioni, e si limita ad una emissione annuale. Le ultime monete commemorative destinate alla circolazione sono state per la prima presidenza slovacca dell’UE nel 2016, per il bicentenario di Ľudovít Štúr nel 2015, per i dieci anni dall’ingresso nell’UE nel 2014 e per il 1150° anniversario dell’inizio della missione dei missionari Cirillo e Metodio.

(La Redazione)

Foto sotto: Universitas Istropolitana, cc-by-sa