RS – Il mondo adesso [Wikileaks, Siria, Guatemala, Brexit, Sciopero delle donne, Kabul, Francia] La Cia e l’Fbi indagheranno insieme sulle ultime rivelazioni di Wikileaks. L’organizzazione di Julian Assange è stata accusata di favorire i nemici degli Stati Uniti dopo aver rivelato che per trasformare telefoni ed elettrodomestici, come i televisori Samsung, in strumenti di spionaggio. La Cia e l’Fbi nell’inchiesta sulla fuga di notizie, la cui veridicità non è stata confermata dai responsabili dell’intelligence statunitense. L’obiettivo è capire come Wikileaks sia riuscita a ottenere i . Attesi in Siria centinaia di soldati statunitensi. Il Pentagono ha confermato , dotati di artiglieria pesante, in vista del lancio dell’operazione per , nel nord della Siria, attuale roccaforte del gruppo Stato islamico (Is). Lo spiegamento di forze, ha precisato il ministero della difesa statunitense, è temporaneo, tuttavia indica un cambio di direzione rispetto alla precedente amministrazione Obama. Gli Stati Uniti anche un migliaio di truppe in Kuwait, da impiegare nella lotta contro l’Is. Tre giorni di lutto nazionale in Guatemala dopo la morte di 22 ragazze in un incendio. Le vittime avevano tra i 14 e i 17 anni. Altri quaranta minori sono rimasti feriti. La notte tra il 7 e l’8 marzo nella sezione femminile del rifugio per bambini vittime di violenza Virgen de la Asunción di San José Pinula, a 25 chilometri da Città del Guatemala. Il centro ospitava circa 600 minori, più della capienza prevista, e il giorno prima dell’incidente c’erano state delle proteste dei minori contro le condizioni in cui erano costretti a vivere. Durante le proteste alcune ragazze avevano dato alle fiamme dei materassi, dando origine all’incendio. Il presidente Jimmy Morales ha proclamato . Sale a 49 il numero dei morti nell’attacco a un ospedale militare di Kabul.Altre 63 persone sono rimaste ferite. L’attentato dell’8 marzo, rivendicato dal gruppo Stato islamico, dell’Afghanistan, dove si trovavano almeno 400 persone. Quattro attentatori vestiti da medici sono entrati nella struttura e hanno aperto il fuoco sul personale e sui pazienti. Secondo le autorità afgane, tutti gli aggressori sono stati uccisi. Sciopero globale delle donne in 57 paesi per l’8 marzo. Le organizzazioni femministe in tutti i paesi che aderiscono allo sciopero delle donne per denunciare la disuguaglianza di genere, che si registra a parità di mansioni in tutti i paesi, gli ostacoli alla libertà riproduttiva delle donne, la violenza domestica e sessuale, il sessismo, l’omofobia e il razzismo. La camera dei lord approva il veto del parlamento sui negoziati per la Brexit. La camera alta di Westminster del parlamento sui negoziati che dovrebbero portare all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. L’emendamento prevede che il parlamento si esprima al termine delle trattative tra Londra e Bruxelles. Emmanuel Macron in ascesa nei sondaggi in Francia. Secondo un sondaggio di Ifop-Fiducial, il candidato di En marche! è in forte crescita (+3,5 per cento) e avrebbe raggiunto la candidata del Front national Marine Le Pen (+1 per cento), che è la favorita al primo turno delle elezioni presidenziali. Macron staccherebbe ormai in maniera netta il candidato conservatore François Fillon (-1,5 per cento), coinvolto in diversi scandali finanziari. Secondo il settimanale satirico Le Canard Enchaîné in edicola martedì, di 50mila euro senza dichiararlo al fisco. È stata sviluppata una spugna che può assorbire il petrolio dall’acqua salata. È e riutilizzarla, recuperando il petrolio. Il materiale è composto da una schiuma di poliuretano, o poliimmidi, ricoperta da speciali molecole che catturano il petrolio. Se i test di laboratorio saranno confermati, la spugna potrebbe essere usata per assorbire le chiazze di petrolio in mare. La Nike sperimenta un hijab per le atlete musulmane. Dopo un anno di sperimentazione, l’azienda di indumenti sportivi metterà in vendita un hijab che potrà essere usato dalle sportive di religione musulmana. Il velo è stato sperimentato dalla pattinatrice Zahra Lari. I titoli dei quotidiani italiani di oggi 9 marzo 2017 Corriere della Sera: “Caso Lotti, scontro nel Pd”

la Repubblica: “Fisco, arriva la flat tax per ricchi e manager. Equitalia, c’è la proroga”

La Stampa: “Tassa da 100mila euro. L’offerta dell’Italia agli stranieri ricchi”

Il Sole 24 Ore: “Ecco il nuovo Jobs act per il lavoro autonomo”

Il Messaggero: “Tasse, Renzi frena il governo”

Il Fatto Quotidiano: “Renzi, gli 80 euro e le altre mance pagate dai poveri”

Il Giornale: “Gli stipendi segreti dei grillini”

Libero: “‘Daremo i soldi ai poveri’. Ma i soldi non ci sono”

l’Unità: “Più affari che diritti”

il manifesto: “La città delle donne” —

