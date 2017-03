La Slovacchia dovrà monitorare come sono trattati gli slovacchi nel Regno Unito

Gli slovacchi che vivono nel Regno Unito sono tra i nostri interessi nazionali, e non vogliamo che soffrano in alcun modo a causa dell’uscita di Londra dall’Unione europea, questo ha detto il segretario di stato britannico per la Brexit David Davis in un incontro con il premier slovacco Robert Fico a Bratislava venerdì. Per chi è già nel Regno Unito e ha cittadinanza slovacca il Regno Unito sarà generoso, ha risposto Fico, sottolineando tuttavia come questa parola possa comprendere molte cose, perché «il diavolo è sempre nei dettagli», e il governo terrà strettamente sotto controllo come sarà la generosità promessa. E poi dobbiamo sapere quali limiti saranno introdotto per l’arrivo di nuovi cittadini slovacchi nel Regno Unito, ha rimarcato, ricordando che «tutti coloro che desiderano tornare in Slovacchia dalla Gran Bretagna sono i benvenuti», soprattutto in un momento in cui il Paese sta soffrendo di una carenza di manodopera e cambiamenti significativi sul mercato del lavoro.

Davis ha dichiarato che lui e il primo ministro britannico Theresa May hanno iniziato colloqui e azioni volte a garantire che i cittadini britannici che vivono nell’UE, nonché i cittadini dell’Unione europea nel Regno Unito, possano godere di condizioni di vita almeno pari a quelle attuali. «Questo è in realtà il significato della parola ‘generosita’», ha detto Davis.

Fico ha ricordato la grande importanza dei colloqui tra la Gran Bretagna e l’Unione europea, perché la Slovacchia non vuole che la Gran Bretagna esca dai negoziati con soli vantaggi mentre gli svantaggi rimangono dalla parte dell’UE. Un tale risultato sarebbe un incoraggiamento per organizzare anche in altri paesi referendum per l’uscita dall’Unione, ha detto il premier, sottolineando che tuttavia «abbiamo un interesse nazionale a mantenere ottimi rapporti bilaterali con la Gran Bretagna».

David ha commentato dicendo che «abbiamo intenzione di fare tutto il possibile per far sì che i negoziati della Brexit siano vantaggiosi per entrambe le parti».

(Red)

Foto elionas2/CC0