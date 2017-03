8 marzo: la mappa della disparità di genere e potere in Europa Questa mappa e questa tabella, basati sul , mostrano la rappresentatività delle donne e degli uomini nelle posizioni di potere nei paesi dell’Ue. Secondo gli autori dell’Indice, Una rappresentatività equilibrata secondo il genere nelle posizioni di potere è fondamentale dal punto di vista dell’uguaglianza uomo-donna: anzitutto dal punto di vista della giustizia sociale per quanto riguarda le pari opportunità; poi, da un punto di vista democratico, affinché la società nel suo insieme sia rappresentata in modo equilibrato. È anche indispensabile prendere in conto l’effetto che ha una maggiore rappresentatività delle donne sul cambiamento nel funzionamento delle istituzioni, in particolare quando accedono a settori dominati fino a prima dagli uomini. Questo finisce per avere effetti positivi sulla società nel suo insieme. Il potere politico viene misurato sulla base della presenza delle donne nei ministeri, nei parlamenti e nelle assemblee elettive locali. Il potere economico si calcola sulla base della presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle principali società quotate in Borsa e della proporzione di donne nelle istanze dirigenti delle banche centrali dei paesi membri. “Rispetto agli uomini le donne sono largamente sotto-rappresentate in diversi settori del potere“, scrivono gli autori, che rilevano tuttavia che mentre un leggero aumento della rappresentatività delle donne è stata osservata tra il 2005 e il 2012, gli uomini sono sovrarappresentati nei ministeri, nei parlamenti e nelle assemblee locali. […] Il fenomeno è ancora più evidente nella sfera economica. Gli uomini sono largamente sovrarappresentati nei consigli di amministrazione nella maggior parte degli stati membri e le donne sono appena un quinto degli amministratori in un pugno di paesi. Ed è ancora più accentuato nelle banche centrali, dove le donne sono totalmente assenti dalle istanze dirigenti di circa un terzo di esse. È per questo, concludono gli autori, che è cruciale affrontare queste disparità democratiche ed economiche per garantire che venga messa in atto una promozione effettiva dell’uguaglianza di genere, attraverso politiche degli stati membri e che uomini e donne siano coinvolti nella ripresa economica. ( , cc-by-nc-nd –

foto cc-by-nc-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati L’Ungheria scava la sua trincea contro i migranti La donna in cammino – Racconto inedito di Michaela Sebokova »