RS – Il mondo adesso [8 marzo, Wikileaks, Francia, Belgio Ungheria, Nord Corea, Israele, Trump]

Sciopero globale delle donne in 40 paesi per l’8 marzo. Le organizzazioni femministe in tutti i paesi che aderiscono allo sciopero globale delle donne per denunciare la disuguaglianza di genere, che si registra a parità di mansioni in tutti i paesi, gli ostacoli alla libertà riproduttiva delle donne, la violenza domestica e sessuale, il sessismo, l’omofobia e il razzismo.

Wikileaks rivela alcuni programmi di spionaggio informatici dei servizi segreti statunitensi. L’organizzazione fondata da Julian Assange riservati che fanno luce su della Central intelligence agency (Cia). Attraverso malaware e altri software, tra il 2013 e il 2015 i servizi segreti americani di entrare nei sistemi operativi di telefoni cellulari, computer e perfino di televisori collegati alla rete delle principali aziende tecnologiche mondiali (Apple, Google, Microsoft, Samsung).

Emmanuel Macron in ascesa nei sondaggi in Francia. Secondo un sondaggio di Ifop-Fiducial, il candidato di di En marche! è in forte crescita (+3,5 per cento) e avrebbe raggiunto la candidata del Front national Marine Le Pen (+1 per cento) che a sua volta è la favorita al primo turno delle elezioni presidenziali. Macron staccherebbe ormai in maniera netta il candidato conservatore François Fillon (-1,5 per cento), coinvolto in diversi scandali finanziari. Secondo il settimanale satirico Le Canard Enchaîné in edicola martedì, Fillon avrebbe ricevuto un prestito di 50mila euro senza dichiararlo al fisco.

La corte europea di giustizia ha dato ragione al Belgio che aveva negato il visto umanitario a una famiglia di profughi siriani. Secondo la corte, il Belgio da parte di una famiglia di Aleppo l’asilo nel paese. La corte che ci sarebbe voluto un periodo più lungo dei 90 giorni per fare richiesta d’asilo e ricevere una risposta.

Il parlamento ungherese ha approvato la proposta di legge che prevede la detenzione dei richiedenti asilo. Tutti i richiedenti asilo che entrano in Ungheria o che sono già nel paese nei campi container. Non potranno spostarsi da una parte all’altra dell’Ungheria o lasciare il paese mentre le loro domande sono esaminate, a meno che non ritornino verso la frontiera con la Serbia. La legge, proposta dal governo di Viktor Orbán, ha ricevuto l’appoggio di una larga parte dei parlamentari.

La Corea del Nord impedisce ai cittadini malesi di lasciare il paese. Prosegue la in seguito all’omicidio di di Kim Jong-nam, il fratellastro di Kim Jong-un avvelenato all’aeroporto di Kuala Lumpur. Il governo malese nelle scorse ore ha dichiarato che i cittadini nordcoreani non potranno lasciare il territorio e Pyongyang ha risposto con lo stesso provvedimento nei confronti dei cittadini malesi. La Malesia accusa indirettamente la Corea del Nord di aver organizzato l’uccisione di Kim Jong-nam.

Israele vieta l’ingresso agli stranieri che appoggiano il boicottaggio culturale. Il parlamento israeliano con 46 voti favorevoli e 28 contrari. La norma vieta l’entrata sul territorio israeliano a tutte le persone straniere che fanno “appelli pubblici” a favore della campagna di boicottaggio culturale lanciata da una serie di organizzazioni palestinesi nel 2005.

La politica sull’immigrazione del presidente Donald Trump continua a sollevare obiezioni nella comunità scientifica degli Stati Uniti. Il nuovo ordine esecutivo quello di gennaio, poiché non si applica più all’Iraq, alle persone con permesso di residenza o a chi ha già un visto. Tuttavia, bloccherà l’arrivo di studenti e ricercatori da Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Gli arrivi dai sei paesi nell’anno accademico 2015-16 sono stati rispettivamente oltre 15.450 e oltre 2100. Inoltre, è stata criticata l’idea di selezionare gli arrivi sulla base della nazionalità e della religione.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 8 marzo 2017

Corriere della Sera: “La Cia usa le tv per spiare”

la Repubblica: “Voucher: pronte le nuove regole. Poletti: bonus a famiglie povere”

La Stampa: “Migranti in cella, l’ultima sfida dell’Ungheria”

Il Sole 24 Ore: “Fca apre a Volkswagen e punta su Pomigliano”

Il Messaggero: “Spiati dalla Cia con la tv”

Il Fatto Quotidiano: “Palazzo Chigi telefonò alla Consip per salvare l’appaltone delle coop”

Il Foglio: “Cosa c’è dietro l’impostura di Trump”

Il Giornale: “Il magna-magna di Ingroia”

Avvenire: “Manca una spinta”

Libero: “Più patate, meno mimose”

L’Unità: “Lotto marzo”

Il manifesto: “Libere tutte”

