La catena di elettronica Nay aumenta gli stipendi

La catena di elettronica Nay ha in programma un aumento generalizzato in media del 17% degli stipendi per il 90% dei suoi dipendenti, principalmente assistenti di vendita, cassieri e magazzinieri. I salari dei dirigenti aumenteranno invece del 6%, e quelli degli addetti alle consegne del 10%. Lo stipendio in azienda salirà così alla cifra media di 929,44 euro lordi. La società Nay ha oggi 36 negozi in 29 città slovacche, e la forza lavoro complessiva comprende 697 persone.

Nell’autunno dello scorso anno ha alzato gli stipendi, nel settore retail, anche la catena Lidl, un aumento di un quinto che riguarda oltre il 90% dei suoi 3800 dipendenti slovacchi. Nel mese di febbraio 2017 la catena ha annunciato un ulteriore aumento del 5% a partire dalle buste paga di marzo.

(Red)

