La Slovacchia nella short list per nuova fabbrica di motori di Mitsubishi La Slovacchia sarebbe nella short list della casa automobilistica giapponese Mitsubishi (parte dell’alleanza Nissan-Renault, che insieme sono il secondo produttore di auto al mondo dopo Volkswagen) per localizzare una nuova fabbrica di motori in Europa. Il sito Aktuality.sk che secondo i media romeni Mitsubishi Motors starebbe scegliendo la location ideale per un investimento da 200 milioni e centinaia di posti di lavoro tra Slovacchia, Ungheria e Romania. Il governo della Romania avrebbe già proposto stimoli di investimento alla società nipponica, mentre il governo slovacco e l’Agenzia per gli Investimenti SARIO non hanno voluto commentare. Con l’arrivo di Jaguar Land Rover, il cui stabilimento di Nitra comincerà a produrre nel 2018, è difficile immaginare che un eventuale nuova fabbrica del settore possa essere posizionata nella Slovacchia occidentale, dove sono già da anni le altre case automobilistiche (Volkswagen a Bratislava, PSA-Peugeot Citroen a Trnava e Kia a Zilina, oltre a JLR a Nitra) ed è invece più verosimile che il governo spinga per offrire aiuti di Stato per un investimento in un’area della Slovacchia centro-orientale. In Slovacchia poi, dicono analisti del settore, c’è sempre più evidente un problema di carenza di manodopera. Nissan-Renault ha altri 16 stabilimenti produttivi in paesi dell’Unione europea. Mitsubishi, che recentemente ha dovuto affrontare in Giappone le conseguenze di uno scandalo per l’alterazione delle emissioni dei propri veicoli, ha chiuso il suo unico impianto europeo, in Olanda, nel 2013. (Red) –

