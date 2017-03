Parte in estate la ricostruzione della stazione degli autobus di Bratislava Inizierà nel mese di luglio nella capitale Bratislava la ricostruzione della stazione principale degli autobus Mlynske Nivy, che è parte di un progetto più grande del valore complessivo di un miliardo di euro. Alla stazione infatti si aggiunge la costruzione di una ferrovia leggera sopraelevata che collegherà la zona Mlynske Nivy con il quartiere di Petrzalka dall’altra parte del Danubio – più precisamente la zona vicino all’Università di Economia. Sulla riva destra del fiume infatti la società di sviluppo HB Reavis costruirà un parcheggio multipiano ad alta capacità che permetterà agli automobilisti tramite la ferrovia sopraelevata di essere connessi con il sistema integrato di trasporto pubblico della città. Come leggiamo sull’edizione odierna di , la vecchia stazione sarà demolita e sarà costruito al suo posto un edificio di cinque piani, due dei quali sotterranei, per circa 30mila metri quadrati di superficie totale, il cui completamento è previsto per il 2018. Sempre quest’anno partirà anche la costruzione di un edificio di 30 piani all’angolo con la strada Svatoplukova, e la risistemazione dell’intero isolato. Nel periodo di ricostruzione, sarà messa a disposizione del pubblico una stazione temporanea per gli autobus nell’area attigua di via Bottova. L’investimento complessivo, che ha ottenuto dal governo lo status di ‘investimento significativo’, dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo di euro, di cui 35 andranno per la stazione, 240 per l’area commerciale (con 75mila metri quadrati di superficie di vendita), 70 milioni per la torre di 30 piani, 24 per le infrastrutture, 50 per la metropolitana leggera e 60 per i due parcheggi previsti, uno nei pressi della stazione e l’altro a Petrzalka. Nell’area dovrebbe nascere anche il nuovo centro commerciale Apollo. Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2020. Il progetto per una nuova stazione degli autobus risale al 2007, ma poi la crisi ha rallentato i piani, che finora sono rimasti nel cassetto. Nel 2014 sono ripartiti i lavori nell’area, quando HB Reavis ha iniziato la costruzione di Twin City South (Red) –

