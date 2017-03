Due siriani arrestati per contrabbando di migranti in Slovacchia

Lo scorso fine settimana la polizia slovacca ha arrestato due cittadini siriani con soggiorno temporaneo in Germania mentre cercavano di introdurre in Slovacchia una donna siriana di 23 anni e i suoi due figli attraverso il valico slovacco-ungherese di Rajka-Čunovo vicino a Bratislava. Contro i due uomini è stata ora formulata una accusa per traffico di esseri umani, che comporta fino a 10 anni di carcere.

La polizia, ha scritto l’agenzia Tasr, ha scoperto che la donna e i bambini (di uno e quattro anni) erano registrati come richiedenti asilo in Ungheria ed erano stati raccolti dai passeur di fronte ad un centro temporaneo di asilo in Ungheria. Ora sono stati collocati in una struttura transitoria per i migranti in attesa del loro ritorno in Ungheria.

(Red)