RS – Il mondo adesso [Mosul, Nord Corea, Usa, Francia, Sud Corea, India, PSA-Opel]

Le truppe irachene hanno ripreso il controllo degli uffici del governo a Mosul. e ha occupato un altro ponte che era nelle mani del gruppo Stato islamico. Lo annunciano fonti militari. L’attacco contro l’edificio governativo della provincia di Ninive, che ora è quasi del tutto distrutto, è avvenuto nella notte. La zona est della città, una roccaforte dei jihadisti nel paese, è stata riconquistata a gennaio.

La Corea del Nord impedisce ai cittadini malesi di lasciare il paese. Prosegue la in seguito all’omicidio di di Kim Jong-nam, il fratellastro di Kim Jong-un avvelenato all’aeroporto di Kuala Lumpur. Il governo malese nelle scorse ore ha dichiarato che i cittadini nordcoreani non potranno lasciare il territorio e Pyongyan ha risposto con lo stesso provvedimento nei confronti dei cittadini malesi. La Malesia accusa indirettamente la Corea del Nord di aver organizzato l’uccisione di Kim Jong-nam.

I repubblicani presentano la riforma sanitaria alternativa all’Obamacare. Alla camera il partito che dovrebbe rimpiazzare quello approvato nel 2010 dall’amministrazione Obama. La nuova riforma abolisce le penali per chi non si compra un’assicurazione sanitaria e rimpiazza i sussidi delle assicurazioni federali con un nuove detrazioni fiscali.

Alain Juppé conferma che non si candiderà alla presidenza francese. Il sindaco di Bordeaux era considerato il candidato più probabile in caso di abbandono di François Fillon, il candidato repubblicano sotto inchiesta per uso improprio di fondi pubblici. Juppé ha dichiarato che per mettere in piedi una campagna elettorale. Ieri a Parigi François Fillon ha organizzato una manifestazione, alla quale hanno partecipato cinquantamila persone. Gli ultimi sondaggi danno in vantaggio Marine Le Pen con il 26 per cento, con il centrista Emanuel Macron al 25 per cento, che però risulterebbe vincitore al ballottaggio.

Gli Stati Uniti hanno attivato un sistema antimissilistico in Corea del Sud. è progettato per intercettare missili balistici a breve e media gittata e fa parte dell’accordo firmato tra Seoul e Washington nel 2016 per contrastare il programma nucleare della Corea del Nord. Il consiglio di sicurezza dell’Onu terrà una riunione d’emergenza domani dopo da parte della Corea del Nord, avvenuto il 6 marzo.

Tre persone arrestate in India accusate di aver compiuto un sacrificio umano. Su indicazione di uno “stregone” due fratelli, un uomo e una donna, una bambina di dieci anni. Il “sacrificio umano” sarebbe servito a curare un terzo fratello dei due, affetto da paralisi. La polizia dello stato di Karnataka, nel sudovest dell’India, ha arrestato anche un diciassettenne, complice dei due fratelli. Dopo la scoperta del corpo della bambina, i responsabili hanno rischiato il linciaggio.

Il gruppo Peugeot-Citröen ha acquistato la Opel. Il gruppo automobilistico francese Peugeot-Citröen (Psa) l’acquisizione della casa tedesca Opel per 1,2 miliardi di euro. La capacità di produzione della Psa supera potenzialmente i quattro milioni di veicoli all’anno. Il gruppo francese diventerà il secondo produttore di automobili d’Europa dopo la Volkswagen.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 7 marzo 2017

Corriere della Sera: “Calo record delle nascite”

La Repubblica: “Ue, lo scandalo dei rimborsi ecco gli italiani sotto inchiesta”

La Stampa: “Patto a quattro sull’Ue a più velocità”

Il Messaggero: “Romeo attacca, accuse sui conti”

Il Sole 24 Ore: “Peugeot compra Opel Gm incassa 2,2 miliardi”

Il Fatto Quotidiano: “L’amico Vannoni inguaia Renzi: ‘Mi disse stai attento a Consip’”

Libero: “Italiani via, dentro i neri”

Il Giornale: [Inchiesta Consip] “E adesso è rissa tra i pm”

Il manifesto: “Piccoli omicidi”

L’Unità: “Lavoro e crescita, il governo verso il 2018”

