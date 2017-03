Ministro Richter: nessuna manipolazione delle statistiche della disoccupazione Il ministro Jan Richter del partito Smer-SD ha lodato ieri il ruolo svolto dal governo nella riduzione della disoccupazione nel corso programma televisivo V politike della rete privata TA3. Richter, secondo il resoconto dell’agenzia Tasr, ha citato un calo del numero di disoccupati nelle categorie svantaggiate, come i disoccupati di lunga durata o i giovani fino a 29 anni di età, dicendo che il numero di giovani in cerca di lavoro nei registri degli uffici del lavoro si è dimezzato da quando egli ha assunto l’incarico di ministro (nel 2012). Richter ha detto che oltre la metà dei 130.000 disoccupati cancellati dai registri sono persone che erano iscritte tra i disoccupati di lungo termine, e 11.000 nomi cancellati solo nel corso dell’ultimo anno erano nella categoria più difficile, quella dei disoccupati cronici di lungo termine. Alla discussione partecipava anche la parlamentare Lucia Duris-Nicholsonova di Libertà e solidarietà (SaS), primo partito di opposizione, secondo la quale il calo dei senza lavoro è una tendenza europea della quale i socialdemocratici slovacchi «non possono prendersi il merito», scrive Tasr. In ogni caso, c’è una manipolazione delle statistiche nei singoli uffici del lavoro, ha affermato la Duris-Nicholsonova, dicendo di avere le informazioni da fonti interne e da persone cancellate dai registri. Esistono diversi modi di manipolare i disoccupati: ad esempio costringendo i disoccupati, anche freschi diplomati o persone qualificate, a sottoporsi a corsi di riqualificazione (per i quali il governo ha stanziato 50 milioni di euro), dove però per la formazione ai servizi comunali 800 euro al mese sono pagati «a docenti che hanno insegnato ai disoccupati come tenere una scopa in mano». Inoltre, i numeri dei disoccupati sono ridotti artificialmente cancellando i disoccupati dai registri quando viene loro offerto un lavoro da un ufficio locale, anche se i candidati non accettano il lavoro entro tre giorni. Richter ha negato le affermazioni della Duris-Nicholsonova, sostenendo che nessuno viene cancellato se non accetta una offerta di lavoro entro tre giorni. Le cancellazioni avvengono solo dopo un rifiuto ripetuto, ha detto il ministro. (Red) –

