In vendita da oggi i voli Bratislava − Bologna Sono in vendita da oggi sul sito www.ryanair.com i voli Bratislava – Bologna e ritorno che saranno aggiunti al programma invernale 2017-2018 con frequenza di 2 collegamenti alla settimana, lunedì e venerdì. I biglietti sono offerti in questo momento a partire da 25,99 euro a tratta. Il primo volo per Bologna si svolgerà il 30 ottobre 2017. La linea per Bologna si aggiunge ai due collegamenti operativi per l’Italia tutto l’anno con destinazione Milano-Bergamo (confermato per il prossimo inverno nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e Roma Ciampino (martedì, giovedì e sabato). Solo per l’estate saranno invece disponibili altri due voli regolari con mete nel Belpaese: Alghero (martedì e sabato) a partire dal 28 marzo e Trapani (giovedì e domenica) dal 26 marzo. Sempre da oggi sono acquistabili anche i nuovi collegamenti Ryanair da Bratislava per Salonicco, in Grecia, che partirà in parallelo con il collegamento per Bologna. Nuove rotte dalla capitale slovacca sono state annunciate da Wizz Air, che quest’anno ha aggiunto Cluj-Napoca, in Romania (due volte a settimana a partire dal 10 marzo) e Tuzla, in Bosnia-Erzegovina (dal 27 marzo due volte a settimana, che diventeranno tre da giugno), e Varsavia, che opererà dal 30 giugno 4 volte alla settimana. (Red) Facebook

