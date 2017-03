HN: un operaio specializzato guadagna più di un funzionario di banca

La carenza di manodopera qualificata sta dando un’accelerazione ai salari degli operai specializzati. Un funzionario di banca che necessita di una lingua straniera e una laurea, sul suo sito il quotidiano Hospodarske Noviny, prende in media 900 euro lordi al mese (secondo i dati del portale platy.sk che mette a confronto gli stipendi di quasi 80mila persone), e un dipendente di filiale del settore bancario arriva a 640-760 euro. Nel frattempo un caposquadra nel reparto produzione dell’industria automobilistica o meccanica, funzione per la quale è sufficiente un diploma di scuola professionale, guadagna oltre 1.000 euro.

Insomma, in termini di salario il comfort di un ufficio e una poltrona comoda non valgono i disagi di un capannone di produzione. Proprio l’industria, e in particolare quella legata al settore dell’auto, scrive il giornale, in questo momento è il settore con la crescita più dinamica dei salari. A rendere questo fenomeno ancora più evidente sono le assunzioni iniziate presso lo stabilimento dell’ultimo colosso dell’auto arrivato in Slovacchia, il gruppo britannico Jaguar Land Rover, che sta costruendo la sua fabbrica nei pressi di Nitra dove si prevede troveranno posto 2.800 persone oltre a un vasto indotto che assumerà presumibilmente tre volte tanto.

(Red)

