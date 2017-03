Investimento da 50 milioni di Plastic Omnium, 500 posti di lavoro in tre anni a Hlohovec

La società francese Plastic Omnium che produce parti in plastica per il settore auto vuole costruire due nuovi reparti produttivi nella città di Hlohovec (regione di Trnava) nella Slovacchia occidentale per servire il nuovo impianto automobilistico della britannica Jaguar Land Rover in fase di costruzione a Nitra. L’investimento sarà nell’ordine di 50 milioni di euro per espandere l’attuale attività in loco, dove ai 165 dipendenti se ne aggiungeranno altri 500 tra quest’anno e il 2020. Il programma di espansione prevede infatti due momenti, una prima fase con l’apertura di uno stabilimento di oltre 17.000 metri quadri già quest’anno e la seconda con un altro edificio di 22.000 metri quadrati e una linea per i rivestimenti plastici da mettere in funzione entro il 2020.

La fabbrica di Hlohovec, che oggi produce paraurti per PSA Peugeot Citroen e Skoda, è stata acquisita nel luglio 2016 da Plastic Omnium che l’ha rilevata dalla francese Faurecia insieme a diversi altri stabilimenti in Europa e nelle Americhe e gli altri due impianti slovacchi ex Faurecia a Trnava e Lozorno dove ha anche un centro di ricerca e sviluppo dove lavorano oltre 100 ingegneri e tecnici.

