A Roma il 22 marzo incontro con la poetessa slovacca Dana Podracká Sarà a Roma il 21 e 22 marzo la poetessa slovacca Dana Podracká per incontrare il pubblico italiano in due occasioni distinte per la Giornata mondiale della Poesia nell’ambito delle iniziative degli Istituti di Cultura e delle Accademie straniere a Roma membri dell’Eunic. Martedì 21 marzo a partire dalle ore 19:30 la poetessa sarà presente al reading di poesia di autori di tredici paesi dell’Unione europea che si svolgerà presso l’Accademia di Ungheria a Roma (Palazzo Falconieri, Via Giulia 1). Il giorno successivo, 22 marzo, Dana Podracká sarà protagonista presso la Biblioteca Europea di Roma dell’evento, intitolato „Architettura della fiamma“, dove l’autrice sarà impegnata in un dialogo con Miroslava Vallová, direttrice del Centro di Informazione Letteraria di Bratislava, insieme alla lettura, in lingua originale, di alcune liriche tratte dalla sua vasta produzione poetica. Gli stessi componimenti saranno poi recitati in italiano dall’attore Marco Belocchi. Dana Podracká (Banská Štiavnica, 1954) è una delle voci più significative della poesia slovacca contemporanea. Esponente della corrente orientata a un’estetica dai toni filosofici, nei suoi lavori dosa con sapienza figure archetipiche, racconti mitologici e simbolismo cristiano, giungendo a un’analisi profonda del rapporto fra mondo interiore e realtà circostante. I suoi versi sono ricchi di metafore originali, che si possono interpretare come preghiere in un mondo pervaso di crudeltà, sfruttamento e indifferenza. Lo scrittore irlandese Robert Welch ha descritto la sua poesia come una “terra del dolore” che si apre al lettore che abbandoni il vuoto della solitudine. Da ricordare tra le sue opere le raccolte Persona & Morfeo. Dittico (Persona & Morfeus, diptych – 2007), Cupola. Poesie scelte (Kupola, vybrané básne – 2008), Elegie slovacche (Slovenské elégie, 2011) e Cubus (Kubus, 2014). Molte delle sue poesie sono state tradotte in altre lingue, tra le quali ceco, bulgaro, macedone, croato, serbo, inglese. Gli incontri sono organizzati dall’Istituto Slovacco a Roma in collaborazione con il Centro d’Informazione Letteraria di Bratislava, la Federazione Unitaria Italiana Scrittori FUIS e la Biblioteca Europea. –

Quando: martedì 21 marzo 2017, ore 19:30

Dove: Accademia di Ungheria, Palazzo Falconieri, Via Giulia 1, Roma

Info: –

Quando: mercoledì 22 marzo 2017, ore 18:00

Dove: Biblioteca Europea, Via Savoia 13/15, Roma

Info: Mappa:

