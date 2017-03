I paesi di Visegrad compatti condannano i doppi standard di qualità per gli alimentari nell’UE I leader dei governi dei quattro paesi di Visegrad si sono incontrati ieri a Varsavia, dove hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che invita la Commissione europea a prendere provvedimenti per eliminare i doppi standard di qualità per i prodotti alimentari venduti da aziende multinazionali nell’Europa Orientale, inferiori a quelli sugli scaffali dei negozi nell’Europa Occidente. I primi ministri di Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria concordano sulla necessità di affrontare il problema al più presto a livello comunitario, e hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro congiunto per lo scambio continuo di informazioni e per preparare un’analisi approfondita della situazione e una proposta di azione legislativa. Il primo ministro slovacco Robert Fico, che ha avviato il vertice straordinario del V4 dopo analisi che hanno dimostrato la qualità inferiore dei prodotti alimentari importati in Slovacchia rispetto agli stessi alimentari con identici marchio e confezione venduti in Austria o Germania, non considera questi doppi standard un “problema tecnico”. Piuttosto, egli ha detto di percepire «il messaggio politico estremamente pericoloso derivante da una situazione in cui persone all’interno dell’Unione europea non hanno uguale accesso ai prodotti alimentari di qualità». Fico intravede nelle pratiche delle grandi aziende alimentari una politica discriminatoria, peraltro permessa dalla legislazione UE, che pretende soltanto l’indicazione in etichetta degli ingredienti diversi usati nel cibo per l’Est Europa. All’incontro, cui hanno partecipato anche i quattro ministri dell’agricoltura, i governanti di Visegrad vogliono portare la Commissione UE a mettere in atto le conclusioni già raggiunte nel 2013 dal Parlamento europeo sui “doppi standard” e fornire linee guida su come uscire da questa situazione. Insomma, è il messaggio, «esiste un mercato unico europeo, pertanto abbiamo diritto a cibo della stessa qualità». Nei giorni scorsi il primo ministro ungherese Viktor Orban ha definito i doppi standard in materia di qualità «il più grande scandalo del recente passato» nell’Unione europea, mentre il ministro dell’Agricoltura ceco Marian Jurecka ha affermato che la gente [nei paesi di Visegrad] è stanca di essere la “pattumiera d’Europa”. Dopo il vertice di ieri Robert Fico ritiene che la Commissione farà la sua parte per risolvere questa controversia. Nel caso vedesse però poca voglia di trovare vere soluzioni è pronto a sostenere una petizione della Slovacchia all’UE, promuovendo la raccolta di almeno un milione di firme. (La Redazione) –

Foto BSlovacchia Facebook

