Quasi due terzi degli slovacchi a favore dell’abrogazione delle amnistie di Meciar

Secondo un sondaggio svolto dall’Agenzia Focus in vista della prossima discussione in Parlamento prevista per questo mese (e del film Únos uscito nelle sale ieri), il 63% dei cittadini slovacchi si dichiarano a favore dell’abrogazione delle amnistie emesse nel 1998 dal primo ministro in carica Vladimir Meciar, allora anche presidente ad interim. Le amnistie riguardano le indagini sul rapimento del figlio del presidente Kovac del 1995 e su un referendum boicottato nel 1997, che poi andò deserto.

Il 32% degli oltre mille intervistati nel sondaggio è convinto fermamente che le amnistie dovrebbero essere dichiarate nulle, e un altro 31% dei rispondenti sono favorevoli a vederle cancellate. Solo un intervistato su otto si dice fortemente contrario a rimuovere le amnistie, e un altro 12% è propenso a lasciarle in vigore. Quasi uno su sei dei partecipanti all’indagine, il 17%, non ha un’opinione chiara sulla questione.

Andando in dettaglio, oltre la metà (53%) dei giovani tra 18 e 24 anni, che al tempo dei fatti non erano nati o erano ancora in fasce, sono favorevoli all’abrogazione, ma un terzo di questo gruppo generazionale non prende posizione. Anche due terzi degli intervistati di età superiore a 35 anni vorrebbero vedere la revoca delle amnistie.

Tra chi ha una formazione scolastica di base solo il 55% è a favore alla cancellazione dei condoni, mentre lo è il 76% dei laureati.

Rivedendo i risultati in base alle simpatie politiche, a sostenere l’abrogazione sono in particolare gli elettori dell’opposizione, a partire dai simpatizzanti di Libertà e Solidarietà (SaS) (d’accordo il 77% di loro), seguiti da quelli di OLaNO-NOVA (75%), Sme Rodina (65%). Seguono gli elettori di Most-Hid (63%), di Kotleba-Partito Popolare Nostra Slovacchia (62%), Partito Nazionale Slovacco (60%) e infine quelli di Smer-SD (59%), il cui leader Robert Fico da tempo sostiene che seppur riprovevoli le amnistie non possono essere cancellate.

(Red)

Illustr: BSlovacchia