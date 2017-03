Brexit, HN: per la residenza in UK bisogna compilare un modulo di 85 pagine Gli slovacchi che vivono nel Regno Unito e vogliono ottenere la residenza permanente, si legge del quotidiano Hospodarske Noviny, e in prima pagina dell’edizione cartacea, sono invitati a compilare un questionario di 85 pagine nelle quali documentare ogni aspetto delle proprie attività nel Regno Unito sin dall’arrivo sul suolo del Paese. L’iniziativa, che è parte delle misure adottate per gli stranieri nell’ottica dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, prevede che nel documento vengano indicate decine di informazioni complete, tra le quali contratti di lavoro, buste paga, un elenco esaustivo di tutti i viaggi (partenze e arrivi) da e per paesi al di fuori del Regno Unito. E sono da allegare numerose certificazioni delle informazioni segnalate. Sono circa 100.000 gli slovacchi che attualmente vivono o lavorano nel Regno Unito. Per chi avesse competenze linguistiche limitate in inglese, le autorità britanniche segnalano la possibilità di rivolgersi ad assistenti del ministero o ad avvocati, un serivizio che tuttavia potrebbe costare tra 200 e 1000 sterline, scrive il giornale. Un analista britannico ha detto ad HN che non sarà per niente facile provvedere con tutte le notizie richieste dal governo inglese. Ad esempio, dato che i paesi europei non fanno timbri sui passaporti dei cittadini UE, sarà ben difficile riuscire a dimostrare tutti i movimenti individuali da e verso il Regno Unito. E in ogni caso anche la compilazione corretta del modulo e l’accompagnamento del documento con tutti gli allegati richiesti non sarà una garanzia di accoglimento della domanda di residenza. (Red) –

Foto cc-by-sa Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Quasi due terzi degli slovacchi a favore dell’abrogazione delle amnistie di Meciar Aumento per i dipendenti di PSA del 6,3% »