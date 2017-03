Aumento per i dipendenti di PSA del 6,3%

La casa automobilistica PSA Peugeot Citroën di Trnava ha concordato con i sindacati un aumento di stipendio per quest’anno del 6,3%. Come ha scritto Sme.sk, il salario medio in azienda compresi i bonus (ma escluse le retribuzioni del management) salirà così a 1.483 euro lordi al mese, superiore alla media complessiva del settore auto registrata nel 2016 (di 1.395 euro – 1.007 euro per i soli addetti alla produzione). I lavoratori con un’anzianità di più di 10 anni in PSA avranno poi un ulteriore aumento di 53 euro. Il bonus annuale nel 2018 e 2019, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, è stato concordato a 480 euro per lavoratore.

La società è riuscita a trovare 750 degli 800 lavoratori di cui ha bisogno per il quarto turno di lavoro, da svolgersi durante il week-end. Questi dipendenti guadagneranno un importo tra il 70% e il 100% del salario standard lavorando solo nei fine settimana.

(Red)