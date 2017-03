Sanremo junior: anche la slovacca Adriana Habrdová alla finale mondiale

Si sono svolte a Praga la scorsa settimana le finali nazionali per la Repubblica Ceca e la Slovacchia di , concorso canoro riservato a concorrenti tra i 6 ai 15 anni, in vista della finale mondiale che si terrà nella Città dei Fiori. La serata finale della prima selezione per Slovacchia e Cechia, scrive il sito sanremonews.it, si è svolta al Teatro Hybernia, con i finalisti accompagnati dal vivo dalla “Bon Art Pops Orchestra”, formazione completamente femminile di 50 elementi sotto la direzione del Maestro Martin Hybler. Le due vincitrici sono state la 11enne Nela Duchačová per la Repubblica Ceca e per la Slovacchia la 13enne Adriana Habrdová di Turčianské Teplice.



Il Teatro Ariston di Sanremo

Prossima prova per le due cantanti in erba sarà la finale mondiale prevista il 3 maggio 2017 al leggendario Teatro Ariston di Sanremo, dove parteciperanno tutti i finalisti delle varie nazioni europee ed extraeuropee coinvolte nelle selezioni dell’ottava edizione del concorso. Lo scorso anno furono 16 i paesi rappresentati alla finale nella città della Riviera del Ponente Ligure.

Lo spot della finale mondiale 2016 di Sanremo junior

