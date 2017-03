Corsa al riarmo di Usa e Russia? La Svezia ripristina la leva obbligatoria Con gli Stati Uniti che hanno deciso un incremento record delle spese militari, la Russia non ha potuto fare altrimenti ed ha annunciato una corsa al riarmo più “intensa” del solito. Anche la Svezia, a quel punto, ha deciso di non essere da meno e, preoccupata per l’escalation, ha comunicato che ripristinerà il servizio di leva obbligatorio soppresso nel 2010. Per gli osservatori si tratta di una scelta dettata soprattutto dalle decisioni della vicina Russia, ma è chiaro che l’arrivo di Trump alla Casa Bianca sta ridefinendo gli equilibri geopolitici e – come in un effetto domino – le decisioni assunte a Washington finiscono per avere conseguenze ovunque: «Il governo vuole un metodo di reclutamento più stabile e intende aumentare la nostra capacità militare perché la situazione della sicurezza è cambiata», ha dichiarato il ministro della Difesa Peter Hultqvist. Il servizio di leva obbligatorio riprenderà dalla prossima estate e riguarderà tutti gli svedesi nati dopo il 1999. Nelle prossime ore la proposta di legge verrà licenziata dal Consiglio dei Ministri, quindi passerà all’esame del Parlamento, dove il via libera sembra scontato essendo il testo oggetto di un accordo tra il governo di sinistra e l’opposizione di centro-destra. La leva durerà 11 mesi e mobiliterà circa 13.000 svedesi a partire da luglio; solo 4.000 saranno però selezionati e chiamati alle armi. «La nuova situazione della sicurezza è una realtà che si esprime soprattutto sotto forma di una dimostrazione di forza russa che a lungo è stata sottostimata», ha spiegato un esperto del settore, Wilhelm Agrell. (Fonte cc-by-nc-nd) –

Foto: esercitazione Nato, cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Eurodeputato polacco: “Donne meno intelligenti, giusto che guadagnino meno degli uomini” La globalizzazione e le sue promesse tradite »