RS – Il mondo adesso [Usa, Turchia-Germania, Siria, Le Pen, Brexit, Israele, Brasile, Snapchat]

Il procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions non parteciperà all’inchiesta sul coinvolgimento russo nelle elezioni 2016. Sessions che rinuncerà al suo ruolo di supervisore nell’inchiesta, dopo che il dipartimento di giustizia ha confermato che l’attuale procuratore generale l’ambasciatore russo a Washington Sergei Kisljak. Sessions in diverse occasioni ha evitato di menzionare gli incontri e ha ripetutamente negato di aver mai discusso la campagna elettorale con diplomatici russi. La leader dei democratici Nancy Pelosi il procuratore generale di aver mentito sotto giuramento e ne ha chiesto le dimissioni.

Tensioni tra Turchia e Germania dopo l’annullamento di due incontri pro Erdoğan. Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu la Germania di applicare doppi standard nei confronti della Turchia, dopo l’annullamento di due eventi nelle città di Gaggenau e Colonia in cui avrebbero dovuto parlare il ministro della giustizia turco Bekir Bozdağ e il ministro dell’economia Nihat Zeybecki. Le tensioni tra i due paesi si sono aggravate dopo l’ del corrispondente del quotidiano tedesco Die Welt Deniz Yücel, avvenuto il 27 febbraio in Turchia. Il municipio di Gaggenau in seguito ad un allarme bomba, che secondo il sindaco è legato alla cancellazione dell’evento con Bozdağ.

A Manbij, in Siria, una milizia curda cede il controllo di una parte di territorio alle truppe di Damasco. L’ , un gruppo armato appoggiato dagli Stati Uniti e composto in gran parte da curdi, è impedire che l’area finisca sotto il controllo dei ribelli dell’Esercito siriano libero, sostenuti dalla Turchia. L’accordo tra i curdi e il governo di Damasco è stato negoziato dalla Russia e riguarda un territorio a ovest della località strategica di Manbi, nel nordest della Siria, che è teatro di intensi combattimenti. Le milizie curde siriane sono sotto attacco da parte dei soldati turchi e dei loro alleati, che stanno conducendo l’operazione Scudo dell’Eufrate per respingerle a est del fiume.

Il parlamento europeo ha votato per revocare l’immunità a Marine Le Pen. Il parlamento di Bruxelles la decisione della commissione giustizia revocando l’immunità parlamentare alla candidata dell’estrema destra alle presidenziali francesi. Le Pen nel 2015 ha twittato delle immagini di violenze compiute dai militanti del gruppo Stato islamico. Con questa misura il parlamento europeo consente le azioni legali a livello europeo nei suoi confronti.

La camera dei Lord rallenta la Brexit. Votando proposto dai laburisti sulle garanzie ai tre milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito, la camera dei Lord ha rallentato l’iter della legge messa a punto dal governo di Theresa May che porterà all’uscita di Londra dall’Unione europea. Il testo dell’emendamento vuole garantire ai cittadini dell’Ue il diritto di poter rimanere nel Regno Unito per tre mesi dopo l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona. La legge non è in discussione, ma l’adozione dell’emendamento ne allunga comunque i tempi di approvazione.

Snapchat debutta a Wall Street e vale 28 miliardi di dollari. Snap Inc., la società che ha creato il servizio di messaggistica istantanea Snapchat, alla borsa di New York a 24 dollari per azione, in un aumento del 44 per cento rispetto all’offerta iniziale di 17 dollari per azione. La società ha chiuso la giornata con un valore di mercato di 28,3 miliardi di dollari, nel debutto più alto dopo quello del gruppo Alibaba nel 2014.

Il 1 marzo in Israele è stato pubblicato un rapporto sulla gestione del conflitto nella Striscia di Gaza nell’estate del 2014. Il documento di non aver stabilito nessun obiettivo strategico prima di dare il via alle ostilità.

L’ondata di violenza registrata nelle carceri del Brasile all’inizio dell’anno ha rivelato del paese. Il principale problema è il sovraffollamento. Con 662mila detenuti il Brasile ha la quarta maggiore popolazione carceraria del mondo e ogni mese il numero di detenuti aumenta di tremila unità, ma ha appena 371mila posti disponibili.

I titoli dei quotidiani di oggi 3 marzo 2017

Corriere della Sera: “Verdini condannato a nove anni”

La Repubblica: “Pressioni dal padre di Renzi” [L’ad di Consip]

La Stampa: “Assedio a Renzi, primarie in forse”

Il Messaggero: “Caso Romeo, la pista dei soldi ”

Il Sole 24 Ore: “Snapchat, l’Ipo dei record. A Wall Street +44 per cento al debutto”

Il Fatto Quotidiano: “Così Lotti & Co. mi avvertirono su indagini e cimici in Consip” [L’ad Marroni]

Il Giornale: “Papà Renzi, è caccia all’uomo”

Libero: “Renzi deve dirci due tre cose”

Il manifesto: “La festa del papà”

L’Unità: “Gentiloni al via, Verdini fuori”

