Fico: la gente non abbia paura di denunciare la corruzione Il primo ministro Robert Fico (Smer-SD) ha espresso ieri durante una conferenza stampa la volontà di rinforzare la legge per la protezione degli informatori e incentivare la lotta contro la corruzione, incoraggiando le persone a non avere paura di segnalare alle autorità questo fenomeno dannoso per l’intera società. Fico ha parlato dopo aver incontrato i rappresentanti delle Ong Transparency International Slovakia, Fair-Play Alliance e la Fondazione Fermiamo la Corruzione (Nadácia Zastavme korupciu) nell’ambito di una più ampia potenziale cooperazione tra il governo e il terzo settore. Con le stesse organizzazioni non governative si deve vedere di nuovo tra due settimane, quando si aspetta proposte concrete per migliorare l’apertura e la trasparenza delle forze dell’ordine e il libero accesso alle informazioni. Fico ha sottolineato il risultato ottenuto pochi giorni fa con la collaborazione tra la polizia e il presidente di una cooperativa agricola, che ha portato all’arresto per corruzione di un funzionario dell’Agenzia per i pagamenti dell’agricultura, e chiede un cambiamento nel dibattito pubblico sulla questione, evitando di usare in modo indiscriminato per scopi politici il tema della corruzione senza dare prove concrete di quanto si afferma. I rappresentanti delle Ong, pur rimanendo attenti cani da guardia del comportamento del governo, si dicono pronti a collaborare con lo scopo di produrre un reale sviluppo positivo nella situazione. Transparency International afferma però che malgrado la Slovacchia abbia un corpus legislativo simile a quello degli altri paesi d’Europa, «i risultati sono significativamente peggiori», individuando il problema nelle persone che occupano posizioni di potere all’interno dell’amministrazione pubblica. (Red) –

