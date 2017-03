Energia: due nuove linee transfrontaliere di trasmissione elettrica tra Slovacchia e Ungheria Sono stati siglati ieri a Bratislava accordi tra gli operatori della rete di trasmissione elettrica di Slovacchia e Ungheria per investire complessivamente oltre 80 milioni di euro nella costruzione di due nuovi collegamenti elettrici transfrontalieri. Le due linee metteranno in collegamento le rispettive reti tra Gabčíkovo (Regione di Trnava), Gonyu (Ungheria) e Veľký Ďur (Regione di Nitra) e tra Rimavská Sobota (Banska Bystrica) e l’ungherese Sajóivánka L’intesa è stata firmata dai rappresentanti legali della slovacca SEPS e dell’ungherese MAVIR insieme ai ministri slovacchi dell’Economia Peter Žiga e delle Finanze Peter Kažimír con il ministro ungherese degli Affari esteri e Commercio Peter Szíjjártó, che hanno notificato del piano la Commissione europea attraverso una lettera congiunta. Il progetto, che era nelle carte ormai da vent’anni, sarà cruciale per l’eliminazione dei colli di bottiglia nel sistema di trasmissione eletrica dell’Europa centrale, dice il sito del ministero dell’Economia. Il ministro Žiga ha dichiarato che questa operazione «raddoppierà le capacità di trasmissione esistenti tra la Slovacchia e l’Ungheria». Il ministro ha osservato che questa intesa è un grande contributo alla competitività dei due paesi, «aumentando la sicurezza dell’approvvigionamento energetico» in entrambe le nazioni. Inoltre, ha detto il collega ungherese, l’integrazione dei due mercati elettrici potrebbe anche «aiutarci a ridurre i prezzi dell’energia elettrica». Il progetto, che prevede due linee da 400 kV ciascuna entro il 2020, otterrà sovvenzioni dal programma europeo „Connecting Europe Facility“per quanto riguarda la progettazione e l’inizio della messa in opera. (Red) –

Foto cc-by-sa Facebook

