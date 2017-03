Italian design day: oggi Giò Ponti alla Biblioteca Universitaria di Bratislava

In occasione della prima Giornata del design italiano nel mondo promossa dalla Farnesina in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e la Triennale di Milano, oggi sarà proiettato presso la Biblioteca Universitaria di Bratislava “Amare Giò Ponti” (2015, 35 minuti, in lingua italiana con sottotitoli in inglese). Si tratta del primo film documentario realizzato sul grande interprete del design, promosso dalla Molteni&C, storica azienda italiana dell’arredamento che produce molti degli arredi progettati da Giò Ponti tra gli anni ’30 e ’70. Il documentario propone un ritratto completo di Ponti uomo e architetto, aspirante pittore e promotore dell’Italian design. In oltre 50 anni di attività Giò Ponti, il cui lavoro oggi conosce nuova fortuna, sperimentò arti, mestieri, oggetti, architetture e materiali con un’energia instancabile, ed è stato un eccezionale divulgatore del moderno.