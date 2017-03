RS – Il mondo adesso [Aleppo, Usa, Francia, Germania, Kabul, Norvegia, Priztker price] Secondo l’Onu l’evacuazione forzata di Aleppo è da considerarsi un crimine di guerra. In un documento pubblicato il 1 marzo 2017 le l’esercito siriano di aver deliberatamente attaccato a settembre un convoglio di aiuti umanitari nei pressi di Aleppo e ha definito l’evacuazione forzata della parte orientale della città come un crimine di guerra. L’Onu inoltre accusa il governo di Damasco di aver usato ripetutamente armi chimiche e bombe a grappolo e di aver distrutto sistematicamente gli ospedali. Inoltre la commissione d’inchiesta sulla Siria ha affermato che ad Aleppo, dal luglio al dicembre 2016, tutti e due gli schieramenti si sono resi responsabili di “crimini di guerra”. Il procuratore generale degli Stati Uniti designato da Trump incontrò l’ambasciatore russo. Durante la campagna per le elezioni presidenziali, quando era ancora senatore, Jeff Sessions l’ambasciatore russo a Washington Sergei Kisljak. Lo ha confermato il dipartimento di giustizia statunitense. Sessions in diverse occasioni ha evitato di menzionare gli incontri e ha ripetutamente negato di aver mai discusso la campagna elettorale con diplomatici russi. La leader dei democratici Nancy Pelosi Sessions di aver mentito sotto giuramento e ne ha chiesto le dimissioni. Altri rappresentanti dell’opposizione gli hanno chiesto invece di disinteressarsi dell’inchiesta dell’Fbi sull’ingerenza russe nelle elezioni presidenziali, inchiesta di cui Session, in qualità di procuratore generale, è supervisore. François Fillon, candidato dei Républicains alle presidenziali francesi, è indagato. nell’ambito di un’inchiesta sull’uso improprio di fondi pubblici. È accusato di aver pagato uno stipendio alla moglie Penelope per un incarico fittizio da assistente parlamentare. Fillon ha detto che parteciperà lo stesso alle elezioni del 23 aprile e ha accusato la magistratura di aver organizzato un “omicidio politico” contro di lui. Non solo. Per rilanciare la sua candidatura e “fare la conta” dei suoi sostenitori , al Trocadero di Parigi. Angela Merkel sotto pressione a causa di Erdoğan. L’arresto di Deniz Yücel, corrispondente a Istanbul del quotidiano Die Zeit può complicare i rapporti tra Germania e Turchia. La cancelliera tedesca Angela Merkel sta infatti , sia dall’opposizione sia da alcune formazioni della coalizione al governo, per impedire al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan di entrare in Germania, almeno finché . Erdoğan avrebbe pianificato un comizio in Germania, rivolto alla nutrita comunità turca in occasione del referendum, previsto per aprile, attraverso il quale il presidente turco amplierebbe ulteriormente i suoi poteri. Liberato il nordcoreano arrestato dopo l’omicidio di Kim Jong-nam. Ri Jong-Chol, tecnico informatico di 47 anni, era l’unica persona di nazionalità nordcoreana finita in carcere durante l’inchiesta sull’omicidio del fratellastro di Kim Jong-un. Il procuratore generale malese che i termini di carcerazione preventiva sono scaduti e che non ci sono prove sufficienti per incriminarlo. Le autorità malesi hanno anche aggiunto che sarà cambiata la politica di ingresso nel paese senza visto per i cittadini nordcoreani. I taliban hanno attaccato diversi obiettivi militari a Kabul. Almeno nella capitale afgana. I testimoni hanno sentito una forte esplosione e diversi scontri a fuoco nei pressi di commissariati, basi militari e sedi dell’intelligence. La Norvegia non ha violato i diritti umani di Anders Breivik. L’ha stabilito . Il terrorista norvegese, responsabile delle stragi del 2011, aveva fatto causa allo stato sostenendo di aver subito un regime carcerario “inumano e degradante”. Breivik sta scontando 21 anni di prigione per aver ucciso 77 persone nel luglio del 2011 a Oslo e sull’isola di Utøya. Il Pritzker architecture prize è stato assegnato a tre architetti spagnoli. Uno dei più importanti premi d’architettura al mondo è stato vinto da Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta. I tre , realizzando opere di edilizia privata e pubblica. Tra le altre, il recupero del Barberí laboratory e la Bell-lloc winery, entrambi a Girona, in Spagna. Una nuova tecnica ha permesso di ricostruire l’aspetto di un dinosauro piumato. L’Anchiornis, vissuto circa 160 milioni di anni fa, era grande come un pollo e aveva le zampe posteriori simili a quelle di un uccello. , chiamata Lsf, usa i laser e permette di individuare le tracce dei tessuti molli, come i muscoli. In questo modo è possibile ottenere una ricostruzione dell’animale più precisa di quella ottenuta con la tecnica tradizionale, basata solo sullo studio delle ossa. I titoli dei quotidiani di oggi 2 marzo 2017 Corriere della Sera: “Così Romeo arrivò ai politici”

La Repubblica: “Corruzione ad altissimo livello”

La Stampa: “Inchiesta Consip, nelle carte spunta il nome di Renzi”

Il Sole 24 Ore: “Effetto Trump, Wall Street record”

Il Messaggero: “L’arresto che scuote la politica”

Il Fatto Quotidiano: “Arrestato Romeo”

Libero: “Piagnisteo napoletano”

Il Giornale: “Papà Renzi nei guai seri: ‘Si faceva promettere soldi’”

Il manifesto: “Giungla d’appalto”

Il Foglio: “La casta dell’anticasta” —

Dal sito Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati La cavalcata trionfale del “sovranismo” Il partito Sme rodina vuole vietare le moschee in Slovacchia »