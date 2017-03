Al via da oggi a Bratislava il Febiofest, festival del cinema internazionale

Prende avvio oggi a Bratislava il festival internazionale del cinema , che presenta tra le altre cose per la prima volta in Slovacchia diverse pellicole straniere nominate in prestigiosi concorsi e festival di rilevanza mondiale. Arrivato all’edizione numero 24, il Febiofest ha quest’anno in cartellone oltre un centinaio di corti e lungometraggi suddivisi in 10 sezioni.

Saranno proiettati, tra gli altri, Jackie di Pablo Larrain (Leone d’Oro a Venezia 2016 e diverse nomine tra le quali quelle all’Oscar e ai Golden globe per la miglior attrice Natalie Portman), Il Cliente dell’iraniano Asghar Farhadi (Palma d’Oro a Cannes 2016 per la miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista e premiato all’Oscar 2017 quale miglior film straniero), Powidoki (Afterimage), ultima pellicola del maestro polacco di Andrzej Wajda morto in ottobre, ancora una volta incentrata su una storia di resistenza al regime comunista del suo paese, e poi l’ultimo lavoro di un’altra esponente di punta della cinematografia polacca e mondiale, Agnieszka Holland, che porta a Bratislava il suo Pokot (Spoor) presentato in anteprima mondiale il mese scorso alla Berlinale dove ha vinto l’Orso d’Argento. Sempre da Berlino, Orso di Cristallo 2017, arriva la nuova opera della slovacca Iveta Grófová, Piata loď (Little Harbour), di cui abbiamo parlato qui, e numerosi altri film, documentari e corti con un occhio particolare al panorama cinematografico dell’Europa Centro-Orientale. .

Una selezione del Festival sarà poi in tour dopo Bratislava, dal 4 marzo al 7 aprile 2017, nei cinema di altre 10 città slovacche – Košice, Prešov, Martin, Banská Bystrica, Levice, Trnava, Trenčín, Prievidza, Kezmarok e per la prima volta Poprad.

(La Redazione)