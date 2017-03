Cresce l’indice del clima economico al livello più alto in sei anni La media mobile a tre mesi dell’Indice del clima economico (IES), ha riferito ieri l’ l’Ufficio di Statistica slovacco, ha continuato ad aumentare anche a febbraio, quando ha raggiunto i 105,6 punti, in aumento di 2,2 punti sul mese precedente e livello più alto conseguito negli ultimi sei anni. Il risultato è dovuto principalmente alla crescente fiducia nell’industria, nei servizi e in parte anche tra i consumatori. Attualmente l’ESI è 4,8 punti più alto dello stesso mese dello scorso anno e supera la media a lungo termine di 1,6 punti. Grazie alle aspettative nella produzione industriale e negli ordini dei prossimi tre mesi, la fiducia nel settore industriale è aumentata di 2,4 punti mensili a 11,7 punti. Nelle costruzioni, invece, l’indicatore di fiducia è crollato di 3 punti a meno 9,5 ma la percentuale è comunque superiore di 16,5 punti alla media a lungo termine. Un calo è stato registrato anche nel commercio al dettaglio a causa di valutazioni negative delle attività in corso e di quelle previste. L’indicatore del comparto è sceso di 5 punti a 9 punti. Cresce invece l’indice nei servizi, aumentato di 5 punti sul mese precedente per l’influenza politiva della domanda negli ultimi tre mesi e delle aspettative future. (Red) _

