I salari orari slovacchi ormai superiori a quelli del Portogallo

I salari orari medi nel settore manifatturiero della Cina sono triplicati tra il 2005 e il 2016 arrivando al livello di 3,60 $, secondo Euromonitor, mentre nello stesso periodo i salari di produzione sono scesi da 2,90 $ all’ora a 2,70 $ in Brasile e da 2,20 a 2,10 $ in Messico. In Portogallo le buste paga degli addetti alla produzione, ha scritto ft.com sulla base dei dati Euromonitor, sono crollate lo scorso anno da 6,30 a 4,50 $, portando i livelli salariali a un livello inferiore a quelli di alcune parti dell’Europa centro-orientale. In Slovacchia, ad esempio, il salario orario medio nel settore industriale è aumentato da 3,35 a 6,11 $ tra il 2005 e il 2015.

(Red)

–

Foto pashminu/CC0