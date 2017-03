Oltre 5 milioni i turisti in Slovacchia nel 2016, numero mai raggiunto prima [ Infografica ] Il settore turistico in Slovacchia ha superato ogni record lo scorso anno, raggiungendo un numero complessivo di 5.023.629 presenze che rappresenta un 16% di crescita annua, confortata da aumenti considerevoli sia dei turisti nazionali che degli arrivi internazionali. Risultati simili sono stati annotati anche nel numero di notti passate in Slovacchia, aumentate del 14,5% a 12,350 milioni per un soggiorno medio di 2,8 pernottamenti a testa, in lieve flessione rispetto ai 2,9 dell’anno precedente. Lo scorso anno esattamente sei turisti su dieci erano slovacchi, per un totale di 2.996.620 persone. Si tratta di quasi 400 mila in più rispetto al 2015, con un incremento percentuale del 14,9%. I pernotti degli slovacchi sono cresciuti del 13,9% a quasi 7,9 milioni, per una media invariata di 3 notti a turista. I viaggiatori slovacchi hanno confermato la loro preferenza per le aree naturali e di montagna. Le più visitate sono state le regioni di Zilina e Presov (rispettivamente 21,8% e 19,5%), poi le regioni di Bratislava e Banska Bystrica (16,5% e 14,5%). La meno visitata dagli slovacchi è la regione di Nitra (6%), seguita da quella di Trnava (6,2%). Per i soggiorni, tuttavia, si nota una inversione delle prime due regioni: maggiormente favorita per il numero di pernotti è stata la regione di Presov (20,9%), davanti a Zilina (20,1%). Anche in questo caso Nitra viene ultima, ma a pari merito con Kosice (5,1% per entrambe). Quanto al turismo estero, nel 2016 erano stranieri il 40% dei visitatori in Slovacchia, pari a 2.027.009, numero mai raggiunto finora. È una crescita del 17,8% sul 2015, vale a dire un bel gruppo di 300mila turisti in più rispetto all’anno prima. Gli stranieri hanno passato complessivamente oltre 5,1 milioni di notti nelle strutture Paese, vale a dire 2,5 notti a persona (erano 2,6 nel 2015). Tra gli stranieri, i primi dieci paesi di provenienza dei visitatori erano la Repubblica Ceca (621mila), la Polonia (188mila), la Germania (178mila), l’Ungheria e l’Austria. Solo i primi tre paesi insieme raggiungono quasi il milione di presenze. Anche nei pernottamenti si conferma la primazia dei cechi (1,7 milioni di notti), seguiti da polacchi (473 mila) e tedeschi (470 mila). L’Italia si conferma al settimo posto con oltre 65 mila turisti, dato in crescita del 9,7%. I nostri connazionali hanno fatto in Slovacchia più di 130 mila pernottamenti, anche questi in aumento del 7,3%, per un soggiorno medio di 2 notti (erano 2,1 l’anno prima). La regione preferita dai turisti esteri era quella di Bratislava – ben il 44% di loro l’hanno visitata – seguita da quelle di Zilina e Presov (15,9 e 13,3%). La regione di Nitra è quella che ha suscitato minore interesse (5,9%), seguita da Trnava (6,6%). Andamento analogo per i pernottamenti, dove vince ancora la regione della capitale con quasi un terzo delle notti (31,8%), davanti a Zilina e Presov (18,9 e 16,2%). A perdere, in questo caso, con soggiorni più brevi, sono le regioni di Banska Bystrica (4,5%), Kosice (5,1%) e Trencin (5,3%). (La Redazione) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Il governo passa una serie di misure per la nomina e valutazione dei magistrati Kiska all’Accademia delle Forze Armate: dobbiamo modernizzare il nostro settore militare »