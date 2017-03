Kiska all’Accademia delle Forze Armate: dobbiamo modernizzare il nostro settore militare Il presidente slovacco Andrej Kiska ha fatto visita la scorsa settimana all’Accademia delle Forze Armate M.R. Štefánik a Liptovský Mikuláš e ha appreso dai responsabili dell’istituto militare diverse informazioni sulla struttura della scuola, le condizioni di studio e le forme di educazione per gli ufficiali. Il capo dello Stato è stato accompagnato, insieme al ministro della Difesa Peter Gajdoš, nei dipartimenti dove si attuano i programmi di studio accreditati, che comprendono materie come Sistemi di armi elettroniche, Sistemi informativi e per le comunicazioni militari, Sicurezza e difesa dello stato e Sistemi d’arma, armi e loro parti. Il ministro ha voluto sottolineare l’importanza di questo istituto universitario nella formazione militare delle Forze Armate slovacche e anche di futuri ufficiali stranieri, per far fronte a tutte le sfide della difesa attuali e future. Kiska ha detto che gli slovacchi devono essere orgogliosi di questa istituzione e della qualità dei laureati che ne escono. Questa Accademia, ha detto, propone «una vita diversa rispetto alle altre università e college. È una vita che ti insegna la responsabilità», perché essere soldato non è una professione, ma una missione. Cionondimeno, il presidente ha lamentato che il settore militare slovacco è per molti aspetti obsoleto e ha bisogno di una sostanziale modernizzazione, con nuove, moderne attrezzature per affrontare il futuro di questi tempi incerti. Alcune cose nelle Forze Armate della Slovacchia «non sono cambiate da 40 anni», ha detto. Il ministro Gajdoš ha risposto che è necessario garantire a lungo termine una fornitura continua di finanziamenti dallo Stato per modernizzare le attrezzature e formare i militari a fronteggiare gli attuali rischi di sicurezza nazionale e non solo. L’Accademia di Liptovský Mikuláš è stata istituita nel 1973 come Politecnico militare e ha preparato migliaia di professionisti delle Forze Armate. La sua missione è quella di educare, educare e formare gli studenti per la laurea ma anche in seguito con la formazione permanente, sviluppare la personalità, conoscenza e creatività dei futuri ufficiali e aumentare la loro motivazione per servire il paese. (La Redazione) –

