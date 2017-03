RS – Il mondo adesso [Trump, Kim Jong-nam, Mosul, Siria, Australia, Berlino]

Donald Trump ha parlato al congresso riunito delineando la sua agenda politica. Il presidente l’abrogazione e la sostituzione della riforma sanitaria Obamacare, che ha definito un disastro; una “riforma storica del fisco che ridurrà le aliquote per le aziende”; il lancio di un piano infrastrutturale da mille miliardi di dollari; la riforma dell’immigrazione affinché si basi su un sistema meritocratico; l’aumento della spesa militare. Molti analisti hanno sottolineato i toni più concilianti usati da Trump, ma anche la vaghezza dei suoi progetti.

Due donne incriminate per la morte di Kim Jong-nam. L’indonesiana Siti Aisyah, 25 anni, e la vietnamita Doan Thi Huong, 28 anni, dell’omicidio del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un. Nell’udienza i giudici hanno formalizzato le accuse per l’assassinio avvenuto il 13 febbraio con gas nervino. Entrambe le donne rischiano la pena di morte in caso di condanna, ma il processo comincerà soltanto tra alcuni mesi.

L’esercito iracheno ha conquistato il controllo dell’ultima grande strada che porta a Mosul ovest. Ora i jihadisti dello Stato islamico sono intrappolati in una zona sempre più ristretta della città. Le forze armate irachene, appoggiate dagli Stati Uniti, avevano conquistato la parte orientale di Mosul a gennaio, dopo cento giorni di combattimenti, e il 19 febbraio avevano lanciato il loro attacco sui quartieri a ovest del fiume Tigri. Secondo il comandante statunitense che segue le operazioni in Iraq, l’esercito riconquisterà sia Mosul sia Raqqa, roccaforte dello Stato islamico in Siria, entro sei mesi.

Russia e Cina hanno messo il veto sulle sanzioni contro la Siria per l’uso di armi chimiche. Le due potenze di veto per bloccare la risoluzione al Consiglio di sicurezza dell’Onu (redatta da Regno Unito, Francia e Stati Uniti) che prevedeva nuove sanzioni contro Damasco per l’uso di armi chimiche contro i civili. La risoluzione ha ottenuto nove voti a favore e tre contrari (Cina, Russia e Bolivia). Kazakistan, Etiopia ed Egitto si sono astenuti.

Arrestato un uomo per attività terroristica in Australia. Haisem Zahab, elettricista di 42 anni, a Young, in un’area rurale del New South Wales, poco più di 160 chilometri a nordest di Canberra. Secondo le autorità l’uomo stava mettendo a punto i progetti per un missile teleguidato a lungo raggio e per un sistema laser di rilevamento di missili in avvicinamento da mettere poi a disposizione dei militanti del gruppo Stato islamico, in Iraq e in Siria. Zahab, hanno precisato le autorità, non stava pianificando alcun attacco in Australia.

Raid della polizia tedesca per l’attentato del 19 dicembre 2016 a Berlino. Un contingente di circa 460 agenti appartamenti e locali commerciali in qualche modo collegati all’attività della moschea della capitale tedesca frequentata da Anis Amri, l’uomo che lanciò un camion sulla folla del . È stata interdetta anche l’organizzazione che gestisce la moschea.

L’84 per cento degli incendi in aree naturali degli Stati Uniti è stato provocato dalle persone. Tra il 1992 e il 2012 le persone , triplicando la durata della stagione degli incendi. Una parte minima è invece dovuta ai fulmini. miliardi di dollari ogni anno e sarebbe quindi necessario sviluppare politiche molto mirate per contrastare gli incendi di origine umana.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 1 marzo 2017

Corriere della Sera: “I gemellini con due papà”

La Repubblica: “Pd, scoppia il caso tessere, a Napoli le offrono gratis”

La Stampa: “I giudici: sì alla coppia di padri gay”

Il Sole 24 Ore: “Bce, stretta sul rischio derivati”

Il Messaggero: “Irpef, 12 milioni non la pagano”

Il Fatto Quotidiano: “Cucù, gli 80 euro non ci sono più: 2 milioni di beffati”

Libero: “Siam pronti alla morte”

Il Giornale: “Eutanasie delle mamme soppresse dai giudici”

Il manifesto: “I dannati dei voucher”

l’Unità: “Precari oggi, pensioni da fame domani”

